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“O’ Panin Street” apre a Cava de’ Tirreni: giovani imprenditori di Somma Vesuviana e Nola protagonisti

Redazione1
di Redazione1

Grande entusiasmo a Cava de’ Tirreni per l’inaugurazione di una nuova realtà gastronomica nel cuore della città. Il giorno 19 aprile 2026, in Corso Umberto I n. 74, ha ufficialmente aperto i battenti “O’ Panin Street”, una paninoteca e friggitoria che promette di diventare presto un punto di riferimento per gli amanti dello street food.

Il locale nasce dall’iniziativa dei due soci, Cristian De Vivo e Francesco Ruggiero, uniti dalla passione per la cucina e dal desiderio di offrire prodotti di qualità in un ambiente giovane e accogliente. Fin dalle prime ore dell’apertura, l’affluenza è stata notevole, segno della curiosità e dell’interesse suscitato tra i cittadini Cavesi.

Per celebrare l’evento, i titolari hanno voluto regalare un gesto concreto di condivisione con la comunità: durante la giornata inaugurale sono stati distribuiti gratuitamente oltre 1000 panini, attirando famiglie, giovani e curiosi da tutta la città. Un’iniziativa che ha trasformato l’apertura in una vera e propria festa di quartiere, tra sorrisi, profumi invitanti e tanta partecipazione.

“O’ Panin Street” si propone così come un nuovo spazio di convivialità, dove tradizione e innovazione si incontrano nel segno del gusto. Un debutto che lascia già intravedere un futuro ricco di soddisfazioni per i due giovani imprenditori e per tutta la comunità locale.

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