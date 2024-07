Somma, l’incontro con l’arte: una giornata di creatività al campo estivo dell’Istituto Montessori

Questa giornata, dedicata all’arte, è stata pensata per promuovere e coltivare la creatività nei giovani partecipanti, offrendo loro un’esperienza unica e coinvolgente. La missione del giorno? Promuovere e coltivare la creatività attraverso un’avventura artistica che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei piccoli partecipanti (foto).

L’esperienza è iniziata con una coinvolgente presentazione teorica e pratica tramite Canva, che ha introdotto i giovani alla magia dell’arte visiva. Armati di colori brillanti, pennelli di varie dimensioni e persino veri fiori come parte della loro tavolozza vegetale, i bambini hanno esplorato e sperimentato diverse tecniche grafiche e pittoriche.

Guidati amorevolmente dai loro insegnanti, hanno progettato su fogli A4 il design delle loro magliette personali, per poi dar vita concretamente ai loro progetti su stoffa. È stato un momento toccante vedere i bambini immergersi nella creazione delle loro opere d’arte, sprizzanti creatività da ogni pennellata e ogni dettaglio progettato.

L’esperienza laboratoriale non ha solo stimolato la loro immaginazione, ma ha anche suscitato grande curiosità, con i piccoli artisti che si mostravano attenti e entusiasti nel manipolare colori ed esplorare con i materiali a loro disposizione. Ma non è finita qui. Alla fine della sessione artistica, i bambini hanno potuto deliziarsi con confetti offerti gentilmente da “Confetti Maxtris”, mentre i docenti hanno gustato il delizioso caffè “Kremoso”, cortesia del Delegato Enrico Vezio di Somma Vesuviana.

Un momento di condivisione e apprezzamento reciproco che ha aggiunto un tocco di dolcezza a una giornata già ricca di emozioni e scoperte. In conclusione, il progetto “L’incontro con l’arte” si è rivelato non solo un’opportunità per i bambini di esplorare il loro lato creativo, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra insegnanti e studenti attraverso l’arte e la condivisione di esperienze uniche.