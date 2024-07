Pomigliano, ancora polemica per le strisce blu: prezzi ridotti ma i parchimetri non sono aggiornati

In queste ultime settimane Pomigliano sta vivendo dei momenti di estremo nervosismo circa i cambiamenti posti dall’amministrazione vigente sulle soste per strada.

La polemica dell’aumento delle tariffe per la sosta sulle strisce blu non si ferma. A Pomigliano i cittadini si sono da subito lamentati e hanno fatto sentire la propria voce al sindaco Lello Russo e a tutta l’amministrazione chiedendo immediatamente la diminuzione della tariffa che aveva sforato prezzi davvero assurdi: 1 euro per la prima ora e 2 euro per ogni ora successiva.

Nonostante l’obiettivo dell’amministrazione pare fosse evitare il traffico soprattutto nelle vie principali, questo piano è andato in fumo e i prezzi sono stati prontamente abbassati anche se i parchimetri pare siano ancora in fase di aggiornamento Questo significa che il ticket mostrerà un tempo di parcheggio ridotto rispetto a quanto dovrebbe essere, nonostante dall’amministrazione fanno sapere che non arriveranno multe se l’importo versato sarà quello giusto. Molte persone si sono comunque lamentate di questo problema in quanto Pomigliano è ormai famosa da anni per questi continui cambiamenti delle tariffe lasciando i cittadini in balia del caso. I punti interrogativi sono tanti: ci si chiede se finalmente si sia trovato un accordo, se ci saranno altre modifiche o addirittura “sorprese” nonostante la parola data dall’amministrazione.

Per ora non resta che attendere e vedere se i commercianti e il potere politico riusciranno a trovare un punto di incontro definitivo.