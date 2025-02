Somma Vesuviana, la risposta dei Democratici per Somma al gruppo di Forza Italia

Riceviamo dal gruppo di maggioranza “Democratici per Somma” e pubblichiamo

In merito all’ennesimo comunicato di Forza Italia, il gruppo Democratici per Somma, rivendica di aver sempre garantito, la partecipazione degli assessori di riferimento in giunta, rammentando ,viceversa, che le ripetitive assenze ,di qualche altro assessore, non sono mai state considerate, come assenze, di natura politica. Così come, non sono da attribuire a motivazioni meramente politiche, le sporadiche assenze in giunta, di qualche nostro assessore, per motivi del tutto personali, vista la partecipazione degli altri assessori del gruppo. Così come la partecipazione ,dei capigruppo e dei segretari del gruppo, Democratici per Somma alle sedute di maggioranza, ha sempre garantito la partecipazione del gruppo .

Pertanto, tali osservazioni, sono da considerarsi del tutto strumentali ed immotivate, e

non giustificano minimamente una riflesso politica o provvedimenti da parte del Sindaco.