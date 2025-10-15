Nola, arrestato dopo una condanna a 7 anni di reclusione

NOLA – Un uomo di 47 anni, originario di Nola, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per dare esecuzione a un provvedimento di condanna definitiva. Il 47enne dovrà scontare una pena complessiva di 7 anni e 2 mesi di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio commessi negli anni scorsi a Napoli.

L’arresto è stato effettuato lunedì dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli in collaborazione con il Commissariato di Nola, che hanno eseguito un ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali il 20 settembre 2025.

Il provvedimento di “determinazione di pene concorrenti” ha unificato diverse condanne passate in giudicato, riconducibili ad attività illecite come furti e truffe. Individuato presso la propria abitazione, l’uomo è stato bloccato e condotto in carcere senza opporre resistenza.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli e attività investigative finalizzate alla repressione dei reati predatori e all’esecuzione delle pene definitive, a conferma dell’impegno costante della Polizia di Stato per la legalità e la sicurezza del territorio.