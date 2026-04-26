Somma Al voto, Il M5S punta su Silvia Svanera sindaca per una città più trasparente e partecipata

Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana: il M5S sostiene Silvia Svanera per un nuovo inizio all’insegna di trasparenza e partecipazione.

Il Movimento 5 Stelle di Somma Vesuviana è orgoglioso di sostenere la candidatura a Sindaco di Silvia Svanera. La nostra decisione nasce dalla condivisione di una visione politica chiara, che mette al centro la persona e segna una netta discontinuità rispetto al passato decennio di governo cittadino .

Il programma elettorale rispecchia i valori che da sempre guidano la nostra azione: legalità, trasparenza amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini .

Con Silvia Svanera ci impegniamo a costruire una città più vivibile e inclusiva attraverso azioni concrete: Trasparenza e legalità: gestione rigorosa delle risorse pubbliche e pubblicazione periodica dello stato di attuazione del piano di risanamento per riconquistare la fiducia dei cittadini .

Diritti e inclusione: istituzione di Punti di Ascolto tematici e potenziamento dei servizi comunali per non lasciare indietro nessuno .

Futuro e opportunità: rilancio dell’area industriale, incentivazione alle startup tramite sgravi fiscali e trasformazione degli immobili dismessi in hub di innovazione e co-working .

Giovani e ambiente: riqualificazione di spazi abbandonati per la socialità, promozione di sport accessibili e cura del nostro patrimonio culturale e ambientale .

Siamo pronti a lavorare per una Somma Vesuviana “a misura di cittadino”, che riscopra la propria identità forte e guardi al futuro con responsabilità e competenza .

Movimento 5 Stelle Somma Vesuviana