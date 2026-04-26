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Somma Al voto, Il M5S punta su Silvia Svanera sindaca per una città più trasparente e partecipata

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Somma Vesuviana: il M5S sostiene Silvia Svanera per un nuovo inizio all’insegna di trasparenza e partecipazione.
Il Movimento 5 Stelle di Somma Vesuviana è orgoglioso di sostenere la candidatura a Sindaco di Silvia Svanera. La nostra decisione nasce dalla condivisione di una visione politica chiara, che mette al centro la persona e segna una netta discontinuità rispetto al passato decennio di governo cittadino .
Il programma elettorale rispecchia i valori che da sempre guidano la nostra azione: legalità, trasparenza amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini .
Con Silvia Svanera ci impegniamo a costruire una città più vivibile e inclusiva attraverso azioni concrete: Trasparenza e legalità: gestione rigorosa delle risorse pubbliche e pubblicazione periodica dello stato di attuazione del piano di risanamento per riconquistare la fiducia dei cittadini .
Diritti e inclusione: istituzione di Punti di Ascolto tematici e potenziamento dei servizi comunali per non lasciare indietro nessuno .
Futuro e opportunità: rilancio dell’area industriale, incentivazione alle startup tramite sgravi fiscali e trasformazione degli immobili dismessi in hub di innovazione e co-working .
Giovani e ambiente: riqualificazione di spazi abbandonati per la socialità, promozione di sport accessibili e cura del nostro patrimonio culturale e ambientale .
Siamo pronti a lavorare per una Somma Vesuviana “a misura di cittadino”, che riscopra la propria identità forte e guardi al futuro con responsabilità e competenza .
Movimento 5 Stelle Somma Vesuviana
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