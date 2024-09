Cambio alla guida commerciale di “La Bevanda del Re”: Stefano Arignano passa il testimone a sua sorella Luisa

In un’importante svolta per il brand “La Bevanda del Re”, Stefano Arignano ha annunciato che a partire dal 1 novembre lascerà la guida commerciale dell’azienda e il ruolo di amministratore unico di Arignano Distribuzione Srl. Questa scelta, motivata da ragioni personali e dalla volontà di affrontare nuove sfide lavorative, segna un capitolo decisivo nella storia dell’azienda.

A prendere le redini della società sarà Luisa Arignano, sorella di Stefano, che assumerà la nuova carica di amministratrice unica. Con un forte impegno verso la continuità e l’innovazione, Luisa ha rassicurato tutti i clienti e i partner commerciali che non ci saranno cambiamenti sostanziali nella gestione quotidiana. Anzi, è previsto un periodo di grande crescita e sviluppo per il brand.

Luisa ha dichiarato: “Siamo entusiasti di continuare il percorso tracciato da Stefano e di portare avanti i progetti già in cantiere. Abbiamo in programma numerose iniziative che non solo consolideranno la nostra presenza sul mercato, ma porteranno anche innovazioni significative nel nostro approccio al marketing e alla distribuzione.”

In un clima di ottimismo, la società ha annunciato un piano di investimenti di 350.000 euro, destinato all’aumento del capitale sociale e a nuove strategie di marketing, sia social che commerciali. Questi investimenti sono mirati a far crescere ulteriormente il brand “La Bevanda del Re”, confermando l’impegno dell’azienda nel rimanere competitiva e all’avanguardia nel settore.

Con l’entusiasmo di Luisa Arignano alla guida, il futuro di “La Bevanda del Re” si preannuncia ricco di opportunità e progetti ambiziosi. L’azienda è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con la promessa di continuare a offrire prodotti di alta qualità e un servizio eccellente ai propri clienti.