Somma al voto, La Città Cambia ufficializza il pieno sostegno a Silvia Svanera sindaca

Riceviamo e pubblichiamo

La Città Cambia” sostiene Silvia Svanera e presenta i propri candidati nella lista “Noi – Silvia Svanera Sindaca”.

A poche ore dalla presentazione ufficiale delle liste per le elezioni comunali di Somma Vesuviana, il movimento politico “La Città Cambia” ufficializza il pieno sostegno alla coalizione guidata dalla candidata Silvia Svanera.

«Riteniamo che la candidatura di Silvia Svanera rappresenti un’occasione irripetibile nel drammatico contesto della politica sommese», dichiara la segretaria del movimento, Selenia Ambrosio. «Anni di malgoverno hanno portato a una situazione di dissesto da cui sarà difficile risollevarsi, se non a costo di enormi sacrifici da parte di tutta la comunità. Il progetto politico di Svanera è sostenuto da idee chiare, competenza e un profondo spessore morale e culturale. Tutti elementi che sono stati del tutto assenti negli ultimi decenni a Palazzo Torino, ma che oggi potrebbero davvero cambiare il futuro della nostra città».

Il movimento annuncia inoltre che avrà una propria rappresentanza all’interno della lista “NOI – SILVIA SVANERA SINDACA”. Una decisione importante, maturata in seguito alla candidatura di Svanera, ma che affonda le proprie radici in un lungo impegno politico.

«Negli ultimi anni – prosegue la segretaria Ambrosio – il nostro movimento ha scelto di dare priorità alla politica attiva sul territorio piuttosto che alle dinamiche prettamente elettorali, in risposta a un panorama politico desolante. Abbiamo portato avanti battaglie sentite: dalle campagne referendarie alla difesa del Centro Disabili di Piazza Vittorio Emanuele III, fino all’organizzazione di iniziative come “Voci per Gaza, concerto per la pace”. I nostri iscritti hanno continuato instancabilmente a promuovere eventi culturali e creare spazi di aggregazione, spendendosi per la comunità senza secondi fini. Oggi accogliamo la candidatura di Silvia Svanera come uno spiraglio di luce: è l’occasione giusta, dopo oltre dieci anni, per scendere in campo in prima persona ed essere parte attiva nella ricostruzione di una città allo stremo».

L’obiettivo dei candidati de “La Città Cambia” sarà quello di restituire dignità e concretezza al ruolo di consigliere comunale: studiare gli atti con attenzione, mantenere uno spirito critico e proporre soluzioni reali.

Tuttavia, il movimento guarda anche oltre l’appuntamento elettorale: «A prescindere dall’esito delle urne – conclude la nota del movimento – “La Città Cambia” continuerà, come ha sempre fatto negli ultimi anni, a essere una forza attiva sul territorio e una voce critica portavoce dei valori di sinistra. Resteremo un presidio e uno spazio aperto al dialogo, al confronto, all’attivismo, alla costruzione di nuove idee e, soprattutto, alla difesa dei più deboli».