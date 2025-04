Somma, esplosione in concessionaria: incendiate 6 auto

SOMMA VESUVIANA – Fiamme nella notte in una concessionaria: distrutte sei auto

Notte di paura a Somma Vesuviana, dove un incendio ha devastato una concessionaria d’auto situata in via Circonvallazione 71. Le fiamme, divampate intorno alle 3:00 del mattino, hanno completamente distrutto sei vetture in esposizione e l’ingresso dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’intervento dei pompieri ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, ma i danni sono ingenti. Le auto esposte, andate completamente distrutte, erano tutte modelli nuovi, pronte per la vendita. Anche la struttura dell’ingresso ha subito danni rilevanti, rendendo l’attività temporaneamente inagibile.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul caso indaga il Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che non esclude alcuna ipotesi: si cerca di capire se le fiamme siano partite da un corto circuito o se dietro l’incendio possa esserci una matrice dolosa.

I residenti della zona, svegliati da un forte odore di bruciato e da rumori provenienti dalla concessionaria, hanno allertato i soccorsi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver udito un’esplosione prima che il fuoco si propagasse.