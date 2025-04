Spari alla processione della Madonna dell’Arco, 2 feriti

Momenti di panico nel cuore di Napoli durante i festeggiamenti religiosi dedicati alla Madonna dell’Arco. Un alterco tra donne ha avuto un epilogo drammatico: un uomo, intervenuto durante la lite, ha estratto un’arma e ha fatto fuoco, ferendo due presenti.

L’episodio è avvenuto in via G. Tappia. Le vittime, di 23 e 31 anni, si trovavano tra i fedeli accorsi alla processione quando sono stati colpiti dai proiettili. L’aggressore, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe arrivato in auto, avrebbe assistito al diverbio e, sceso dal veicolo, avrebbe aperto il fuoco.

I feriti sono stati trasportati d’urgenza in due ospedali diversi: uno all’Ospedale del Mare di Ponticelli e l’altro al Vecchio Pellegrini. Nessuno dei due è in pericolo di vita. La polizia sta indagando sull’identità del responsabile, attualmente in fuga.

Foto di repertorio