Somma e lo sguardo sugli ultimi di Don Nicola: “Aiuti veri e non pubblica gogna”

In queste ore sta girando sui social una foto che ritrae un uomo che dorme davanti al portone del convento di Santa Maria del Pozzo.

Confesso che l’immagine, soprattutto in questo momento di particolare freddo, inquieta e scuote gli animi, ma credo sia opportuno una riflessione pacata e lucida sull’episodio in sé.

Coloro che il Papa chiama “scartati” sono parecchi, soprattutto in questo tempo di pandemia in cui si sono acuite le differenze sociali, ma posso assicurare che non sono totalmente dimenticati.

Queste foto lasciate alla pubblica gogna social creano discussioni inutili, polemiche sterili e alimentano l’odio sociale che, come cenere, sta covando da troppo tempo nel cuore delle persone.

Invito innanzitutto a non dare giudizi affrettati e populisti, senza prima verificare le reali condizioni in cui quell’uomo versa; queste affermazioni poco felici di ferocia inaudita hanno il sapore della polemica fine a se stessa, ma non coinvolgono la responsabilità personale dei singoli: ciascuno di noi può impegnarsi in prima persona nell’aiuto dei più poveri.

Come Parroco della comunità del centro cittadino posso testimoniare il continuo interesse della Chiesa di Somma Vesuviana per gli ultimi e i bisognosi. La nostra comunità lo scorso anno ha trovato diverse sistemazioni a “senza-tetto”, a famiglie che improvvisamente si sono ritrovate senza una casa; come pure tante altre situazioni di disagio (non solo economico) vengono affrontate dalla nostra Caritas, ma noi per stile non facciamo pubblicità sui social o non facciamo selfie che fotografano le nostre “buone azioni”.

Spesso, molti di questi clochard vivono volontariamente in queste condizioni, rifiutando l’ospitalità dei centri di accoglienza (mi è capitato più volte in questi anni casi del genere), quindi il nostro aiuto è praticamente inutile.

La disumanità non sta solo nell’accertare una condizione di indigenza, ma anche vomitare livore e odio continuo approfittando di queste notizie per scaricare frustrazioni e generare odio sociale. La povertà è tanta, ve lo posso assicurare, ma la povertà d’animo e di cuore sta aumentando rispetto a quella economica. Facciamo attenzione realmente all’indigenza del fratello, denunciamo alle sedi competenti ciò che riteniamo possa essere fatto e non risolviamo tutto con la pubblicazione di foto che non serve a nulla se non ad alimentare polemica su polemica.

In queste ore stiamo già muovendoci per capire le reali necessità di questa persona, ma invito tutti coloro che sentono la voglia di essere buoni samaritani di farsi avanti ed aiutare insieme a noi, non solo l’uomo della foto, ma le tante e tante persone che quotidianamente bussano alla porta delle nostre parrocchie e vengono soccorse.

Con affetto, io sono sempre a disposizione di tutti, purché ci sia sempre un confronto serio e intelligente, capace di generare bene e non di partorire polemiche.

Don Nicola De Sena