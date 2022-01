Una botta….di vita: amanti si vedono in centro e lo fanno davanti a tutti. Fermati dai carabinieri

SANT’ANTIMO – Amanti appassionati in pieno centro, davanti a bambini e passanti. Denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico una coppia di cittadini ucraini di 32 e 35 anni.

Numerose le chiamate al 112 di cittadini sconvolti. I due, infatti, erano a bordo della loro autovettura, in sosta lungo la centralissima via Roma. Incuranti dei passanti e dei tanti bambini in giro e travolti dalla passione consumavano un rapporto sessuale. Per i due amanti, dopo l’identificazione, una denuncia penale.