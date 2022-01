Somma Vesuviana, Micronido: Question Time di Beneduce, Granato e Rianna

Riceviamo e pubblichiamo dai consiglieri Rianna, Beneduce e Granato

Sono trascorsi circa otto mesi da quando l’Amministrazione Comunale annunciava in pompa magna la partenza del micronido, servizio rivolto ai bambini fino ai tre anni. La gara fu effettivamente fatta a febbraio 2021 e aggiudicata provvisoriamente a maggio. Da allora il nulla, passando però per un Consiglio Comunale in adunanza segreta richiesto dal consigliere Salvatore Rianna. A metà ottobre dello scorso anno, dopo quella seduta di Consiglio, l’Amministrazione comunicava l’esclusione dalla terza fase di coprogettazione del micronido della cooperativa che si era aggiudicata il servizio. Ad oggi, fine gennaio 2022, i consiglieri Domenico Beneduce, Antonio Granato e Salvatore Rianna tornano sulla vicenda con un Question Time. Chiederanno quindi, in Consiglio Comunale, se e quando la città di Somma Vesuviana riuscirà ad avere il micronido. “Chiederemo – dicono i consiglieri di opposizione – quale sia lo stato dell’esame delle domande presentate e al Sindaco o all’Assessore competente spetterà il compito di chiarire come mai, vista l’esclusione della cooperativa, non ci sia ancora una determina che la escluda di fatto dalla gara”. I consiglieri hanno anche sottolineato, nell’interrogazione che sarà presto discussa in una seduta dedicata ai Question Time, la necessità di un atto ufficiale. “Dovremmo inoltre far luce – aggiungono Beneduce, Rianna e Granato – sulla esistenza o meno di una doverosa comunicazione all’Anac circa i motivi per i quali la cooperativa sia stata esclusa”.