Somma, caffè con la Consulta e il Sindaco al Bar Joli

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Domani – Sabato 22 Febbraio – ore 11 un caffè al Joli, con la Consulta per lo Sviluppo Economico del Territorio, in Via Aldo Moro.

Armando Maglione – Presidente della Consulta Sviluppo Economico del Territorio: “Consegneremo il calendario che in 12 scatti mostra il patrimonio culturale del paese, non ancora conosciuto a tutti i cittadini. Ma allo stesso tempo incontreremo i cittadini, i negozianti, tutti coloro i quali vorranno presentare segnalazioni, idee, proposte. Da domani diamo inizio alla campagna dei Sabato di incontri”.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Aperto all’ascolto dei cittadini come ho sempre fatto. Domani ci sarò e avremo modo anche di spiegare di persona, al cittadino quanto stiamo facendo”.

“Domani diamo il via al Sabato di incontri. Ogni settimana, la Consulta per lo Sviluppo Economico del Territorio, incontrerà i cittadini, dando vita ad una campagna di ascolto. Domani alle ore 11, tutti i cittadini potranno incontrarci e potranno bere un caffè con la Consulta, con il sindaco Salvatore Di Sarno. Da una parte ascolteremo gli abitanti ed i negozianti che potranno lanciare proposte e segnalazioni, dall’altra illustreremo illustreremo il progetto !00% Somma Vesuviana 2025. Consegneremo ai cittadini il calendario che in 12 foto racconta il patrimonio culturale del paese. L’appello è ad esserci, domani, Sabato 22 Febbraio, alle ore 11 al Bar Joli in Via Aldo Moro”. Lo ha annunciato Armando Maglione, Presidente della Consulta Sviluppo Economico del Territorio.

“Fondamentale incontrare i cittadini anche in modo molto naturale come un incontro al bar. E’ importante farlo per spiegare anche attraverso il passaparola quello che stiamo realizzando come Amministrazione – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – ma anche per ascoltare le necessità, i dubbi, le perplessità”.