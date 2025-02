Marigliano, finisce l’era Jossa: consiglieri vanno dal notaio e firmano le dimissioni

MARIGLIANO – La fine dell’amministrazione Jossa a Marigliano: ecco cosa è successo

Un epilogo inaspettato

La notizia è arrivata in modo improvviso, cogliendo molti di sorpresa. Sebbene fosse noto che all’interno della maggioranza esistessero delle difficoltà, nessuno si aspettava che la crisi politica avrebbe portato alla caduta dell’amministrazione a pochi mesi dalla conclusione naturale del mandato.

Il voto di sfiducia

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 15:30, tredici consiglieri comunali si sono riuniti presso lo studio notarile di Filomena Catanese, situato in Corso Vittorio Emanuele al civico 57, per firmare l’atto di sfiducia che ha decretato la fine dell’amministrazione guidata dal sindaco Peppe Jossa.

I protagonisti della sfiducia

I consiglieri che hanno sottoscritto il documento sono Vincenzo Esposito, Dino Manna, Michele Cerciello, Antonio Di Sauro, Franco Canzerlo, Nicolina Daria, Sebastiano Molaro, Sebastiano Guerriero, Assunta De Rosa, Rosa Capua, Francesco Tramontano, Annarita Maione e Pasquale Falco. Con la loro firma, hanno ufficializzato la fine dell’attuale giunta comunale, avviando di fatto il processo che porterà alla nomina di un commissario prefettizio.

Il procedimento successivo

Come previsto dalla normativa vigente, la caduta dell’amministrazione porta alla gestione commissariale fino alle prossime elezioni amministrative. La Prefettura provvederà a nominare un commissario straordinario che guiderà l’ente locale fino alla nuova tornata elettorale. Nel frattempo, si apriranno le discussioni politiche per delineare nuovi equilibri e possibili alleanze in vista del futuro governo cittadino.

Le reazioni e le prospettive

L’evento ha scatenato un acceso dibattito politico in città. I cittadini e gli esponenti politici locali si interrogano sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione e sulle prospettive future. Con l’avvicinarsi delle nuove elezioni, le forze politiche saranno chiamate a ripensare strategie e programmi per convincere gli elettori e proporre un nuovo progetto per la città di Marigliano.

Il futuro incerto

La fine anticipata di un’amministrazione rappresenta sempre un momento di riflessione per una comunità. Ora, Marigliano si trova di fronte a una fase di transizione che potrebbe segnare una svolta significativa nella gestione del comune. L’attenzione è tutta rivolta ai prossimi passi e alle decisioni che verranno prese nei mesi a venire.