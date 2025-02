Nola, sabato l’evento finale di “Casa in Salute” per il benessere degli over 65

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

Nola, CASA IN SALUTE_Il benessere abitativo per gli over 65.

Sabato l’evento conclusivo del progetto promosso dall’associazione ADA NAPOLI e da ENEA.

Ultima tappa di “Casa in salute”, il progetto realizzato dall’Associazione per i Diritti degli Anziani Napoli (Ada) presieduta da Mara D’Onofrio e dall’Enea rappresentata da Antonio Disi e da Maria Giovanna Gaglione nell’ambito di “Italia in Classe A”, la prima campagna nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Un progetto ambizioso, articolato su più step nato lo scorso mese di maggio che da subito ha messo al centro gli anziani rendendoli protagonisti attivi di processi di riqualificazione energetica e ambientale tenendo conto delle loro preoccupazioni, cercando soluzioni per mitigare la paura e l’insicurezza associate.

L’evento conclusivo, patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Napoli con l’attribuzione di crediti formativi, si terrà sabato 22 febbraio a partire dalle ore 9.30 nel Complesso Santa Chiara a Nola.

“Non un semplice focus di sintesi – spiega Mara D’Onofrio, presidente dell’associazione ADA Napoli – quanto l’elaborazione dei dati raccolti in questi mesi grazie anche al fattivo sostegno della Uilp Campania di cui è segretario Biagio Ciccone. Con la nostra azione di conoscenza e approfondimento sul campo abbiamo dato risalto all’impegno del Terzo Settore quale strumento di crescita e sviluppo sociale. L’attenzione è stata focalizzata, in particolare sulla salute e sulla riduzione degli impatti negativi dei cantieri edili – da qui il coinvolgimento dell’ordine degli Architetti di Napoli – fornendo soluzioni e consigli per migliorare il comfort abitativo e sociale”.

“Casa Salute” è stato un vero e proprio laboratorio di innovazione e un importante progetto pilota, che ci ha permesso di sperimentare nuovi strumenti per stimolare la domanda di riqualificazione abitativa nella popolazione anziana – aggiunge Antonio Disi di Enea – nel corso di questi mesi

siamo riusciti ad avviare un confronto diretto con tutti i principali attori coinvolti, creando un dialogo costruttivo, favorendo la consapevolezza sull’importanza di abitazioni più sicure, confortevoli ed efficienti”.