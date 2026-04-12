Somma Vesuviana al voto, Silvia Svanera verso la candidatura: sale a quattro il numero dei contendenti

La Dirigente Scolastica Silvia Svanera pronta alla candidatura a sindaco. La disponibilità alla candidatura di Silvia Svanera aggiunge un nuovo tassello allo scenario elettorale, portando a quattro i candidati in campo: Adele Aliperta, Antonio Granato, Peppe Nocerino, Silvia Svanera.
Sul piano politico, la possibile candidatura della dirigente scolastica raccoglie il sostegno di una parte consistente dell’area progressista riconducibile al cosiddetto Campo Largo. Un’aggregazione ampia ma non ancora del tutto compatta, che vede convergere forze civiche e segmenti del centrosinistra attorno a un profilo ritenuto civico e tecnico.
È proprio all’interno del Partito Democratico che si registrano le maggiori criticità. Il partito appare diviso tra chi guarda con molto favore alla candidatura di Silvia Svanera e chi, invece, continua a esprimere riserve sia sul metodo sia sull’opportunità politica della scelta. Una frattura che, allo stato attuale, impedisce la definizione di una linea condivisa.
Dal punto di vista del profilo, Silvia Svanera porta con sé un bagaglio professionale maturato nel mondo della scuola: è stata docente di materie letterarie e latino presso il Liceo scientifico Torricelli di Somma Vesuviana; Dirigente scolastica nei ruoli della Regione Toscana e attualmente Dirigente Scolastica del Secondo Circolo “Don Minzoni” di Somma Vesuviana.
Nei prossimi giorni saranno decisivi i passaggi interni alle forze politiche, in particolare nel Partito Democratico, chiamato a sciogliere i nodi ancora aperti. Da queste scelte dipenderà non solo la composizione definitiva delle alleanze, ma anche la tenuta complessiva del fronte progressista nella corsa alla guida del Comune di Somma Vesuviana.
Intanto, la Svanera sul suo profilo Fb in quattro punti chiarisce, in modo netto e inequivocabile, dubbi e pregiudizi sulla sua candidatura. Di seguito il post: