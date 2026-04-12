Somma Vesuviana al voto, Silvia Svanera verso la candidatura: sale a quattro il numero dei contendenti

La Dirigente Scolastica Silvia Svanera pronta alla candidatura a sindaco. La disponibilità alla candidatura di Silvia Svanera aggiunge un nuovo tassello allo scenario elettorale, portando a quattro i candidati in campo: Adele Aliperta, Antonio Granato, Peppe Nocerino, Silvia Svanera.

Sul piano politico, la possibile candidatura della dirigente scolastica raccoglie il sostegno di una parte consistente dell’area progressista riconducibile al cosiddetto Campo Largo. Un’aggregazione ampia ma non ancora del tutto compatta, che vede convergere forze civiche e segmenti del centrosinistra attorno a un profilo ritenuto civico e tecnico.

È proprio all’interno del Partito Democratico che si registrano le maggiori criticità. Il partito appare diviso tra chi guarda con molto favore alla candidatura di Silvia Svanera e chi, invece, continua a esprimere riserve sia sul metodo sia sull’opportunità politica della scelta. Una frattura che, allo stato attuale, impedisce la definizione di una linea condivisa.

Dal punto di vista del profilo, Silvia Svanera porta con sé un bagaglio professionale maturato nel mondo della scuola: è stata docente di materie letterarie e latino presso il Liceo scientifico Torricelli di Somma Vesuviana; Dirigente scolastica nei ruoli della Regione Toscana e attualmente Dirigente Scolastica del Secondo Circolo “Don Minzoni” di Somma Vesuviana.

Nei prossimi giorni saranno decisivi i passaggi interni alle forze politiche, in particolare nel Partito Democratico, chiamato a sciogliere i nodi ancora aperti. Da queste scelte dipenderà non solo la composizione definitiva delle alleanze, ma anche la tenuta complessiva del fronte progressista nella corsa alla guida del Comune di Somma Vesuviana.

Intanto, la Svanera sul suo profilo Fb in quattro punti chiarisce, in modo netto e inequivocabile, dubbi e pregiudizi sulla sua candidatura. Di seguito il post:

“È il tempo dell’impegno, dell’agire concreto ma, preliminarmente, è opportuno spendere qualche parola, a chiarimento di dubbi e pregiudizi.

1. Ho dato la mia disponibilità a candidarmi alla carica di Sindaco di Somma Vesuviana, non per velleità personali, ma accettando una proposta, urgente ed appassionata, proveniente dalla società civile.

2. ⁠Non appartengo ad alcuna consorteria. Sono una donna impegnata, nella famiglia, nella scuola, nella ricerca e nel sociale. Invito chi non conosce le associazioni umanitarie internazionali ad approfondire e a comprendere a fondo ciò di cui parla. Le parole hanno un peso. Lo insegniamo sin dalla più tenera età nelle scuole. Non si possono utilizzare i social network con leggerezza ed inconsapevolezza.

3. ⁠Sono una donna libera, avvezza a decidere in autonomia. Non ho mai consentito che qualcuno mi imponesse decisioni e scelte. Non comincerò a farlo in questa circostanza. Non sono eterodiretta. Ed è singolare che certe insinuazioni provengano da persone di cultura o che, peggio, siano avallate da donne. Forse che nessuna donna sia dotata di libero arbitrio? Forse che il miglior modo per una donna per fare politica sia quello di “sottomettersi” a qualche potente di turno? Mi spiace. Non la penso così.

4. ⁠Da donna della società civile sarò a capo di una coalizione politica e civile. Insieme tracceremo il percorso, ma ad una condizione essenziale. Ho chiesto rispetto e moderazione, nel linguaggio, nei toni, nelle azioni. Correttezza e serietà sono condizioni imprescindibili per il grande lavoro che una nuova stagione politica richiede. Il garbo istituzionale diventi per noi cifra distintiva.