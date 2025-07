Somma Vesuviana, al via un’ estate di grandi eventi

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

E che eventi! Il 26 Luglio apertura della Villa Augustea di Somma Vesuviana, oggi dedicherà spazio al sito anche Nos su Rai Uno.

Dal 28 Luglio al 5 Agosto il grande ed atteso evento – Magica Lucerna – al Centro Storico del Casamale. Nella notte tra il 9 Agosto e 10 il Castello sotto le Stelle ai Torrioni alti del Castello di Lucrezia D’Alagno. Dal 12 al 14 Settembre il Palio 2025!

Rosalinda Perna – autore della grande impresa: ” Questa sera Nos, su Rai Uno, dedicherà spazio anche alla Villa Augustea con l’intervento dell’archeologo Antonio De Simone. Il 26 Luglio sarà possibile visitare dal vivo il sito archeologico. Dal 28 Luglio al 5 Agosto avremo Magica Lucerna. L’intero Borgo sarà un Museo all’aperto con opere di artisti provenienti da tutto il mondo, gli allestimenti del Centro Storico e del Castello di Lucrezia D’Alagno, laboratori di carta, laboratori di ceramica, laboratori di legno, letture, incontri, musica in strada, nelle piazze e al Castello di Lucrezia D’Alagno!”.

E intanto grande successo hanno avuto il Casamale Summer Fest con decine di artisti, musicisti e non è mancata la tammurriata. Al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, nel meraviglioso chiostro francescano, di grande interesse è stata la serata all’insegna del teatro, della musica, della poesia! Al giardino dell’Arci, invece, Una Somma di Libri, rassegna letteraria.

E adesso si attendono l’apertura il 26 Luglio quando aprirà il sito archeologico della Villa Augustea e il 28 Luglio quando avrà inizio Magica Lucerna nel cuore della Terra Murata!

“Grandi eventi a Somma Vesuviana. Al Borgo Antico del Casamale, il Summer Fest organizzato dalle associazioni Tramandars e Amici del Casamale, con il patrocinio del Comune, ha visto la partecipazione di tanti artisti campani del panorama musicale indipendente ma anche locali. Completamente coinvolgente lo scenario con l’antica chiesa de La Collegiata e i versi in luce di Giotto Calendoli a fare da scenografia. In una Piazza Collegiata gremita di giovani non è mancata la meravigliosa tammurriata. Tutti i presenti hanno trovato un Centro Storico che è Zona a Traffico Limitato con un’atmosfera di piena festa. Nei vicoli i versi illuminati di Giotto Calendoli che hanno ridato vita ad antichi balconi. E’ stato possibile visitare anche l’Hub – Side che ospita le opere pittoriche di Vittorio Valiante. Passeggiando per il borgo hanno destato interesse i capolavori Ombrediluce di Mary Pappalardo e il Murale di Francisco Bosoletti. Non solo il Casamale Summer Fest ma, in questo fine settimana si sono svolti altri due eventi a Somma Vesuviana. In contemporanea al Casamale Summer Fest, si è tenuta anche la Passeggiata Letteraria nei vicoli del Centro Storico con la Rassegna Letteraria – Una Somma di Libri – al giardino dell’Arci, organizzata da Cartolibromania e da Cultura a Colori, dove gli scrittori Andrea De Simone e Tonino Scala, hanno presentato il libro – Il Giovane Enrico – incontrando il pubblico. Ieri sera, nel meraviglioso chiostro del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, in tanti hanno assistito a Io Rinascerò, spettacolo teatrale ma anche musicale, portato in scena da Roberto Capuano con Vittorio Sirica, Alessandra Parlato, Emanuela Ciotola e tanti altri artisti e con la partecipazione di Aurora Nigro e Sara Ciotola. Anche in questo caso l’ingresso è libero“. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

C’è attesa per l’Edizione Giubilare delle Lucerne con l’evento Magica Lucerna.

“Dall’1 al 5 di Agosto avremo un’Edizione Giubilare della Festa delle Lucerne. Con l’evento Magica Lucerna avremo, nel Borgo Antico, attività laboratoriali, concerti e spettacoli al Castello di Lucrezia D’Alagno, l’allestimento di un vicolo nuovo e tante conferenze, incontri, eventi, tutti concentrati nel Borgo Antico. Lunedì 28 Luglio avrà inizio l’allestimento del Borgo che tutto parteciperà a Magica Lucerna. Martedì 29 Luglio, invece, inizierà l’allestimento del Castello di Lucrezia D’Alagno – ha continuato Rosalinda Perna – e proseguirà l’allestimento del Borgo. Giovedì 31 Luglio avremo l’installazione della nuova forma geometrica della lucerna, ma anche di molteplici opere realizzate. Dunque il Borgo sarà un Museo. Venerdì 1 Agosto, ancora al Centro storico si svolgerà l’incontro con gli artisti che hanno partecipato al concorso – La Lucerna Incantata – e sono artisti da tutto il Mondo. Alle ore 21 avremo l’accensione delle Lucerne nel Borgo Antico del Casamale. Sabato 2 Agosto il Laboratorio di Carta e di ceramica dell’artista Mary Pappalardo, seguirà il Laboratorio del legno e delle Felci, alle ore 21 ancora accensione delle Lucerne e a seguire, alle ore 21 e 30, al Castello di Lucrezia D’Alagno lo spettacolo musicale che racconterà Somma Vesuviana. Domenica 3 Agosto ci sarà la Lettura al Borgo dedicata soprattutto ai bambini, in serata ancora l’accensione delle Lucerne e a seguire il concerto al Castello di Lucrezia D’Alagno. Il 5 Agosto avremo la Processione della Madonna della Neve. Alle ore 20 la celebrazione della Santa Messa, subito dopo l’uscita della processione di Maria SS della Neve, nei vicoli e nelle piazzette. Sarà molto suggestiva. Dall’1 al 3 Agosto non mancherà Il Tappeto di Nuvole al Castello di Lucrezia D’Alagno, con tante attività per i bambini e Esposizione dell’artigianato”.

Il 26 Luglio riapertura del sito archeologico della Villa Augustea che sarà questa sera, alle ore 21 e 30 Nos, su Rai Uno

“Grazie all’archeologo Antonio De Simone che è il vero artefice dello scavo iniziato da 22 anni, la Villa Augustea di Somma Vesuviana sarà nel programma di Alberto Angela, NOS, Rai Uno che ringraziamo. Il 26 Luglio dalle ore 9 alle ore 12 e 30, avremo la riapertura della Villa Augustea. E’ un sito archeologico estremamente importante che sta registrando grande attenzione della stampa italiana ed internazionale. E’ il sito archeologico che ha ben quattro stratificazioni geologiche di eruzioni vulcaniche come quella del 79 d.C., del 472 d.C., del 512 d.C. e del 1631. I prossimi scavi che stanno per iniziare potrebbero portare alla luce altre sorprese. Di recente sono emerse testimonianze dell’epoca di Augusto con fornaci che sarebbero parte di un sistema termale privato. E’ un sito archeologico in verticale molto importante – ha concluso la Perna – che offre già la possibilità di ammirare mosaici, statue, strutture importanti ed imponenti che con ogni probabilità costituivano anche un luogo di culto. Magnifiche le decorazioni con elementi dionisiaci. Ma è possibile vedere le celle vinarie e il sistema creato in epoca romana per fare ed imbottigliare il vino. Il 26 Luglio la Villa Augustea riaprirà e riaprirà ogni ultimo Sabato del mese, grazie alla Soprintendenza, alla ProLoco, al grande lavoro che da 22 anni stanno portando avanti l’archeologo Antonio De Simone e l’Università di Tokyo che ringraziamo. Ricordo che Somma Vesuviana offre anche una grande ristorazione, rinomata, conosciuta ed apprezzata. Tutti coloro i quali saranno nel nostro paese per vedere il patrimonio culturale e gli eventi, potranno anche godere di un’ottima ristorazione.

Non ultimo è l’evento del 9 Agosto con Castello sotto le Stelle. Nella notte tra il 9 e il 10 di Agosto saranno aperti i torrioni alti del Castello di Lucrezia D’Alagno e dai Torrioni sarà possibile ammirare le stelle! Il mio appello è di esserci“.