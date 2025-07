Tragedia sulla strada tra Nola e Palma Campania: muore giovane centauro

Un drammatico incidente si è verificato intorno a mezzogiorno lungo la strada provinciale che unisce Nola a Palma Campania, precisamente nei pressi del Ciccio’s Bar, in località Cappella Spirito, nel territorio di Piazzolla di Nola. A scontrarsi frontalmente sono stati uno scooter, condotto da un ragazzo di 26 anni in arrivo da Palma Campania, e una Fiat Panda guidata da una donna.

L’automobilista è stata condotta in ospedale in codice verde e non sarebbe in gravi condizioni. Ben più gravi, invece, le conseguenze per il giovane centauro, che a causa dell’urto è stato sbalzato a oltre 20 metri di distanza. I soccorsi, intervenuti prontamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Nola, coordinati dal capitano Piga, con il supporto dei militari del nucleo radiomobile e della stazione di Piazzolla di Nola, per effettuare i rilievi e avviare le indagini utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il ragazzo, molto conosciuto in zona, era sposato e padre di un bimbo piccolo. La notizia ha scosso profondamente la comunità. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, mentre entrambi i mezzi coinvolti nell’impatto sono stati sequestrati per ulteriori verifiche tecniche.

Foto di repertorio