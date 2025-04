Somma, il Liceo Torricelli ai Campionati di Filosofia

Somma Vesuviana. Campionati di Filosofia 2024-2025: gli studenti del Liceo Torricelli brillano alla fase regionale.

Anche quest’anno, la scuola ha preso parte con entusiasmo alla sfida, distinguendosi per gli ottimi risultati raggiunti nella fase regionale da parte degli studenti.



Gli alunni del Liceo Torricelli, vincitori della selezione d’istituto, hanno ottenuto lodevoli risultati nella Gara regionale.

Anche quest’anno un numeroso gruppo di studenti del Liceo scientifico classico “Torricelli” di Somma Vesuviana ha partecipato ai Campionati (ex Olimpiadi) di Filosofia, giunti alla XXXIII edizione. Si tratta di una competizione importante a livello nazionale, promossa dal Ministero dell’Istruzione e dalla Società Filosofica Italiana, che coinvolge ogni anno migliaia di studenti delle scuole superiori in un’appassionante sfida di pensiero e scrittura argomentativa.

La fase d’istituto ha visto la partecipazione di studentesse e studenti provenienti da diversi indirizzi di studio. Dopo un’attenta selezione, sono risultati vincitori della Gara d’istituto Ludovica Maria Musiello della classe III B e Davide Ruggiero della IV F, per la selezione in lingua italiana; Luigi Colombrino di III BSA e Flavia D’Avino di III B, per la selezione in lingua inglese.

I quattro studenti hanno poi partecipato alla fase regionale, dove si sono cimentati con impegno e passione nell’elaborazione di un saggio filosofico in lingua italiana o inglese, affrontando tematiche complesse a partire da spunti testuali dei diversi ambitidel pensiero filosofico: teoretico-gnoseologico, etico, politico ed estetico. I testi proposti hanno rappresentato un banco di prova di grande impegno: gli Scritti sul criticismo di Immanuel Kant, le Lettere a Lucilio di Seneca, la Poetica di Aristotele e i Principi della filosofia dell’avvenire di Ludwig Feuerbach.

I risultati ottenuti nella Gara regionale sono stati lusinghieri e hanno messo in evidenza quanto la Filosofia rappresenti una disciplina fondamentale per stimolare la capacità di pensare in modo critico, incoraggiare il dialogo aperto e contribuire in maniera significativa alla crescita personale, culturale e civica.

Complimenti vivissimi agli studenti per essersi messi in gioco nell’arte dell’argomentazione filosofica, dimostrando capacità di analisi, originalità di pensiero e uno sguardo curioso sul mondo. Che l’amore per la conoscenza resti sempre una scintilla viva, nel loro percorso di studi.