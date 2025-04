Muore mentre guida l’autocisterna di benzina: tragedia a Volla

VOLLA – È avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, un drammatico incidente a Volla, in via Dante Alighieri, nei pressi dell’ufficio postale. Un uomo alla guida di un’autocisterna carica di benzina ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era al volante del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista avrebbe perso conoscenza all’improvviso, facendo finire fuori controllo il pesante veicolo che ha invaso il marciapiede. Fortunatamente, in quel momento non erano presenti pedoni nella zona, evitando così conseguenze ancora più gravi. La cisterna, pur essendo carica di carburante, non ha subito danni strutturali tali da causare ulteriori pericoli, ma la paura tra i residenti è stata tanta.

Sul posto sono intervenute prontamente le ambulanze del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. La notizia si è diffusa rapidamente in città e ha attirato numerosi curiosi. Momenti di forte commozione si sono verificati all’arrivo dei familiari, visibilmente sconvolti dalla tragedia.

Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini per accertare le esatte cause del malore che ha colpito l’autista e ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella del malore improvviso, ma sarà l’autopsia a chiarire definitivamente le cause della morte.

La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere la rimozione del mezzo in totale sicurezza e per evitare rischi legati alla presenza del carburante. La comunità di Volla è ancora sotto shock per quanto accaduto.