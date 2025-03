Somma, al Summarte Sergio Caputo in concerto

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

SERGIO CAPUTO IN CONCERTO AL TEATRO SUMMARTE

Jazz&Baccalà torna con un doppio appuntamento con il grande cantautore e musicista Sergio

Caputo, che si esibirà sul palco del Teatro Summarte di Somma Vesuviana. Due serate all’insegna

della sua musica inconfondibile, tra jazz, swing e le atmosfere uniche che hanno segnato la sua

carriera.

Un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e brani intramontabili che hanno conquistato il

pubblico di più generazioni. Un evento imperdibile per gli amanti della musica d’autore e per chi

desidera vivere un’esperienza live di altissima qualità.

📅 Date: 4 e 5 aprile 2025

⏰ Orario: Solo concerto, ore 21:00

🎟 Biglietto: 35,00 euro

Ticket: https://www.etes.it/sale/calendar/81819/SERGIO+CAPUTO+-+TRIO+IN+CONCERTO

📌 Info & Prenotazioni:

3935667597 – 0813629579

www.summarte.it

Non perdere l’occasione di assistere a uno spettacolo unico con Sergio Caputo! Ti aspettiamo al

Teatro Summarte per due serate all’insegna della grande musica!