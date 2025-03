La Colombaia porta gli studenti al cospetto dei presidenti con “I Ragazzi e il Quirinale”

I Ragazzi e il Quirinale: tre giorni per raccontare la Repubblica a Villa La Colombaia

Forio (Ischia) – Dal 2 al 4 aprile 2025, la storica Villa La Colombaia di Forio si trasformerà in un’aula a cielo aperto per la prima edizione de I Ragazzi e il Quirinale, un’iniziativa dedicata alla memoria repubblicana e alla formazione civica delle nuove generazioni. Il progetto, ideato e diretto da Andrea Covotta, responsabile Rai Quirinale, si pone l’obiettivo di raccontare la storia della Repubblica attraverso i suoi Presidenti, intrecciando testimonianza, approfondimento storico e cittadinanza attiva.

Un appuntamento di rilievo che ha ottenuto il patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli e della sede RAI Regione Campania, oltre al sostegno dell’Ufficio Cultura & Beni Culturali del Comune di Forio. L’iniziativa ha coinvolto gli istituti superiori dell’isola d’Ischia, ma anche scuole primarie e secondarie, a testimonianza di un interesse diffuso verso la storia istituzionale italiana.

“Crediamo profondamente nella cultura come strumento di crescita e coesione”, afferma il Sindaco di Forio, Stani Verde. “Sostenere un’iniziativa come I Ragazzi e il Quirinale significa investire nel futuro, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi con la storia e il senso della cittadinanza”. Sulla stessa linea il Consigliere delegato alla cultura Davide Laezza: “Questo progetto rappresenta un modello di cultura pubblica che parla davvero ai cittadini e alle nuove generazioni”.

Un viaggio nella storia della Repubblica

Il programma dell’evento prevede tre giornate di seminari e laboratori, ognuna dedicata a un’epoca storica e ai Presidenti che ne hanno segnato le tappe più significative.

Mercoledì 2 aprile : protagonisti De Nicola, Einaudi, Gronchi e Segni, con focus sulla nascita della Repubblica, la Costituente e la ricostruzione postbellica. Tra gli ospiti, Rosy Bindi e il professor Pierpaolo D’Urso de La Sapienza di Roma.

: protagonisti De Nicola, Einaudi, Gronchi e Segni, con focus sulla nascita della Repubblica, la Costituente e la ricostruzione postbellica. Tra gli ospiti, Rosy Bindi e il professor Pierpaolo D’Urso de La Sapienza di Roma. Giovedì 3 aprile : al centro della discussione Saragat, Leone, Pertini e Cossiga, con uno sguardo alle trasformazioni sociali dal Sessantotto agli anni Ottanta. Interverranno la Rettrice de La Sapienza Antonella Polimeni, i giornalisti Raffaele Di Placido e Claudia Benassi, e in collegamento Giuliano Amato.

: al centro della discussione Saragat, Leone, Pertini e Cossiga, con uno sguardo alle trasformazioni sociali dal Sessantotto agli anni Ottanta. Interverranno la Rettrice de La Sapienza Antonella Polimeni, i giornalisti Raffaele Di Placido e Claudia Benassi, e in collegamento Giuliano Amato. Venerdì 4 aprile: l’Italia contemporanea con Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella. Si parlerà di Tangentopoli, Seconda Repubblica e sfide globali. Previsti gli interventi di Claudio Sardo, responsabile studi e ricerche del Quirinale, e della giornalista Rai Natalia Augias.

I laboratori pomeridiani, curati da storici ed esperti, offriranno agli studenti un’occasione di confronto e approfondimento, culminando in una restituzione collettiva finale.

Villa La Colombaia: un simbolo che rinasce

La scelta della sede non è casuale. Villa La Colombaia, dimora di Luchino Visconti, è diventata il simbolo della rinascita culturale di Forio, grazie a interventi di restauro promossi dal Comune e dal Ministero della Cultura. Recentemente, la Città Metropolitana di Napoli ha stanziato ulteriori 140.000 euro per il rifacimento degli spazi interni, confermando il valore di questo luogo per la comunità.

Un progetto aperto alla cittadinanza

Pur riservati alle scuole partecipanti, i seminari saranno aperti anche a spettatori esterni interessati a seguire il percorso di approfondimento storico. I Ragazzi e il Quirinale non è solo un progetto educativo, ma un’occasione di cittadinanza attiva, un laboratorio di memoria collettiva per costruire il futuro della Repubblica.

L’evento si avvale della direzione artistica di Annamaria Punzo e del coordinamento grafico di Sintesi Studio. Tra i sostenitori anche l’associazione Federalberghi Ischia & Procida, a conferma di una sinergia tra istituzioni e territorio nel promuovere cultura e partecipazione.