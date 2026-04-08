mercoledì, Aprile 8, 2026
15.2 C
Napoli
scrivi qui...
Cultura
tempo di lettura:1 min
36

“Piazza Vargas” di Vincenzo Marano arriva in e-book: memoria del Sud che parla ai giovani nel mondo digitale

Redazione1
di Redazione1

“Piazza Vargas” di Vincenzo Marano arriva in e-book: memoria del Sud che parla ai giovani nel mondo digitale

Dalla provincia napoletana degli anni Sessanta alle piattaforme digitali di oggi. “Piazza Vargas”, opera del giornalista Vincenzo Marano, rivive in formato e-book ed è ora disponibile su Amazon Kindle a 2,99 euro, offrendo ai lettori un viaggio intenso tra memoria, identità e trasformazione sociale.
Il volume raccoglie ventitré racconti ambientati a Boscoreale, alle pendici del Vesuvio, che restituiscono con autenticità il ritmo lento della vita di un tempo, fatto di relazioni genuine, solidarietà concreta e rituali collettivi oggi quasi scomparsi.
L’edizione digitale si arricchisce di contributi autorevoli: la prefazione è firmata da S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo emerito di Assisi-Gualdo Tadino e Foligno, mentre la postfazione è a cura del giornalista Fabio Fattore. La copertina si ispira a un disegno del pittore cesenate Silvano Barducci.
Non si tratta di una semplice ripubblicazione, ma di un progetto culturale che guarda al futuro.
«La tecnologia che oggi ci permette di leggere su uno schermo è la stessa che ha cambiato profondamente il nostro modo di vivere le relazioni» – spiega Marano – «Ho voluto costruire un ponte tra due epoche. Ai giovani, abituati alle piazze virtuali, offro la possibilità di riscoprire una comunità reale, fatta di incontri, attese e condivisione».
Tra le pagine del libro emergono immagini vive: le “scalinatelle” della piazza, la stazione della Circumvesuviana, le case in cui ci si riuniva attorno a una televisione. Frammenti di vita che diventano testimonianza storica e patrimonio culturale.

Nota sull’autore
Vincenzo Marano, nato a Boscoreale (Napoli) il 9 aprile 1952, è giornalista pubblicista. Da anni vive e lavora in Romagna, mantenendo un forte legame culturale con il Sud Italia.
Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti testate come Paese Sera, Il Messaggero, Il Mattino, Il Corriere di Cesena e il settimanale Noi. Ha inoltre lavorato nel settore televisivo al fianco del regista Ugo Gregoretti per la trasmissione Sottotraccia (Rai Tre).

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Coppia si rifiuta di pagare il conto in pizzeria, ma lei è ricercata e finisce dentro

0
Boscotrecase. Non pagano il conto ma la sorpresa arriva...
Cronaca

Cane dell’Arma fiuta odore strano e trova pistola carica in auto

0
Ercolano: carabinieri arrestano un 54enne. Rio fiuta la pistola...
Cronaca

Morsi e pugni al volto, il neonato di 9 giorni ancora in braccio. Carabinieri arrestano 25enne

0
Ischia: Morsi e pugni al volto, il neonato di...
Cronaca

In fiamme un deposito e una serra a Pompei

0
L’enorme incendio, divampato a Pompei in Traversa Gesuiti, è...
Calcio

Il Napoli mette la quinta: è ancora possibile lo scudetto?

0
Non sembra avere intenzione di fermarsi il Napoli che,...

Argomenti

Cronaca

Coppia si rifiuta di pagare il conto in pizzeria, ma lei è ricercata e finisce dentro

0
Boscotrecase. Non pagano il conto ma la sorpresa arriva...
Cronaca

Cane dell’Arma fiuta odore strano e trova pistola carica in auto

0
Ercolano: carabinieri arrestano un 54enne. Rio fiuta la pistola...
Cronaca

Morsi e pugni al volto, il neonato di 9 giorni ancora in braccio. Carabinieri arrestano 25enne

0
Ischia: Morsi e pugni al volto, il neonato di...
Cronaca

In fiamme un deposito e una serra a Pompei

0
L’enorme incendio, divampato a Pompei in Traversa Gesuiti, è...
Calcio

Il Napoli mette la quinta: è ancora possibile lo scudetto?

0
Non sembra avere intenzione di fermarsi il Napoli che,...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, “Giuliano Cefalo – Il cuore di una tigre”: il 12 Aprile la presentazione del progetto

0
Riceviamo e pubblichiamo   Domenica 12 aprile alle ore 10:30, presso...
Attualità

Acerra, estesa la fascia d’età per lo screening alla mammella

0
ACERRA - “Un obiettivo raggiunto grazie all’incessante lavoro svolto...
Politica

A Testa Alta in campo col centrosinistra in 3 Comuni. Casillo: “Lavoro di anni nelle prossime sfide”

0
La lista A Testa Alta sarà ufficialmente presente alle prossime...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Coppia si rifiuta di pagare il conto in pizzeria, ma lei è ricercata e finisce dentro
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996