“Piazza Vargas” di Vincenzo Marano arriva in e-book: memoria del Sud che parla ai giovani nel mondo digitale

Dalla provincia napoletana degli anni Sessanta alle piattaforme digitali di oggi. “Piazza Vargas”, opera del giornalista Vincenzo Marano, rivive in formato e-book ed è ora disponibile su Amazon Kindle a 2,99 euro, offrendo ai lettori un viaggio intenso tra memoria, identità e trasformazione sociale.

Il volume raccoglie ventitré racconti ambientati a Boscoreale, alle pendici del Vesuvio, che restituiscono con autenticità il ritmo lento della vita di un tempo, fatto di relazioni genuine, solidarietà concreta e rituali collettivi oggi quasi scomparsi.

L’edizione digitale si arricchisce di contributi autorevoli: la prefazione è firmata da S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo emerito di Assisi-Gualdo Tadino e Foligno, mentre la postfazione è a cura del giornalista Fabio Fattore. La copertina si ispira a un disegno del pittore cesenate Silvano Barducci.

Non si tratta di una semplice ripubblicazione, ma di un progetto culturale che guarda al futuro.

«La tecnologia che oggi ci permette di leggere su uno schermo è la stessa che ha cambiato profondamente il nostro modo di vivere le relazioni» – spiega Marano – «Ho voluto costruire un ponte tra due epoche. Ai giovani, abituati alle piazze virtuali, offro la possibilità di riscoprire una comunità reale, fatta di incontri, attese e condivisione».

Tra le pagine del libro emergono immagini vive: le “scalinatelle” della piazza, la stazione della Circumvesuviana, le case in cui ci si riuniva attorno a una televisione. Frammenti di vita che diventano testimonianza storica e patrimonio culturale.

Nota sull’autore

Vincenzo Marano, nato a Boscoreale (Napoli) il 9 aprile 1952, è giornalista pubblicista. Da anni vive e lavora in Romagna, mantenendo un forte legame culturale con il Sud Italia.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti testate come Paese Sera, Il Messaggero, Il Mattino, Il Corriere di Cesena e il settimanale Noi. Ha inoltre lavorato nel settore televisivo al fianco del regista Ugo Gregoretti per la trasmissione Sottotraccia (Rai Tre).