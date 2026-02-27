venerdì, Febbraio 27, 2026
15 C
Napoli
scrivi qui...
AppuntamentiCultura
tempo di lettura:Meno di un minuto min
116

Serata cover tra scommesse e sorprese

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Il Festival di Sanremo è, come ogni anno, un appuntamento fisso per molti italiani.

La serata di ieri ha infatti raggiunto il 60,6% di share, dato più alto della precedente, che aveva registrato il 59,5%. Tuttavia, il numero totale di spettatori è calato in confronto ai dati dello scorso anno.

Stasera è in programma una delle serate più attese: quella delle cover. Gli artisti saranno votati dal pubblico tramite Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web e dalla Giuria delle Radio. Tra i preferiti del pubblico c’è Sal Da Vinci: quando entra in scena, un vero e proprio coro da stadio lo accoglie intonando “Rossetto e caffè”. Dopo la terza puntata è salito al secondo posto in alcuni siti di scommesse, preceduto soltanto da Fedez e Marco Masini.

Tra gli ospiti più insoliti Belén Rodríguez, Francesca Fagnani e Tony Pitoni insieme a Ditonellapiaga, questi ultimi molto quotati per la vittoria di questa sera.

Ad accompagnare Laura Pausini e Carlo Conti ci sarà anche Bianca Balti, che torna all’Ariston per raccontare un anno vissuto all’insegna della forza e dell’energia.

Resta ora da capire se i bookmaker abbiano davvero individuato il nome giusto su cui puntare.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Ercolano, ragazza accoltellata dopo una lite

0
Ad Ercolano una lite tra due ragazze è finita...
Colpi di Scena

Doppio sold out per “Il Valigione 2.0”, in scena con “‘Mpriesteme a mugliereta”

0
Due giorni di successi e applausi quelli dedicati alla...
Attualità

“Res Publica 2.0”, il nuovo percorso di formazione a San Gennaro Vesuviano

0
Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di San Gennaro Vesuviano È...
Politica

Celestino Allocca: “È il momento di restituire dignità a Somma Vesuviana”

0
Abbiamo chiesto a Celestino Allocca, figlio del già sindaco...
Attualità

Stellantis, sciopero a Pomigliano per il premio mancato: cresce la protesta degli operai

0
Una protesta inizialmente timida, poi cresciuta nel corso della...

Argomenti

Cronaca

Ercolano, ragazza accoltellata dopo una lite

0
Ad Ercolano una lite tra due ragazze è finita...
Colpi di Scena

Doppio sold out per “Il Valigione 2.0”, in scena con “‘Mpriesteme a mugliereta”

0
Due giorni di successi e applausi quelli dedicati alla...
Attualità

“Res Publica 2.0”, il nuovo percorso di formazione a San Gennaro Vesuviano

0
Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di San Gennaro Vesuviano È...
Politica

Celestino Allocca: “È il momento di restituire dignità a Somma Vesuviana”

0
Abbiamo chiesto a Celestino Allocca, figlio del già sindaco...
Attualità

Stellantis, sciopero a Pomigliano per il premio mancato: cresce la protesta degli operai

0
Una protesta inizialmente timida, poi cresciuta nel corso della...
Cronaca

Tragedia sul cantiere della diga, muore operaio di Pompei

0
  Pompei piange una delle sue vittime sul lavoro. Nicola...
Attualità

“Il Braille: autonomia da toccare”, a Sant’Anastasia una giornata di inclusione e consapevolezza

0
Studenti protagonisti nella Biblioteca comunale “G. Siani” di Madonna...
L'angolo del prof

La metafora del cibo nelle “ingiurie” della lingua napoletana

0
La lingua napoletana “vede” il mondo anche attraverso il...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Doppio sold out per “Il Valigione 2.0”, in scena con “‘Mpriesteme a mugliereta”
Articolo successivo
Ercolano, ragazza accoltellata dopo una lite
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996