Serata cover tra scommesse e sorprese

Il Festival di Sanremo è, come ogni anno, un appuntamento fisso per molti italiani.

La serata di ieri ha infatti raggiunto il 60,6% di share, dato più alto della precedente, che aveva registrato il 59,5%. Tuttavia, il numero totale di spettatori è calato in confronto ai dati dello scorso anno.

Stasera è in programma una delle serate più attese: quella delle cover. Gli artisti saranno votati dal pubblico tramite Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web e dalla Giuria delle Radio. Tra i preferiti del pubblico c’è Sal Da Vinci: quando entra in scena, un vero e proprio coro da stadio lo accoglie intonando “Rossetto e caffè”. Dopo la terza puntata è salito al secondo posto in alcuni siti di scommesse, preceduto soltanto da Fedez e Marco Masini.

Tra gli ospiti più insoliti Belén Rodríguez, Francesca Fagnani e Tony Pitoni insieme a Ditonellapiaga, questi ultimi molto quotati per la vittoria di questa sera.

Ad accompagnare Laura Pausini e Carlo Conti ci sarà anche Bianca Balti, che torna all’Ariston per raccontare un anno vissuto all’insegna della forza e dell’energia.

Resta ora da capire se i bookmaker abbiano davvero individuato il nome giusto su cui puntare.