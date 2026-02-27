Doppio sold out per “Il Valigione 2.0”, in scena con “‘Mpriesteme a mugliereta”

Due giorni di successi e applausi quelli dedicati alla compagnia teatrale “Il Valigione 2.0” che sabato e domenica scorsi hanno portato in scena la commedia “‘Mpriesteme a mugliereta” al teatro Summarte di Somma Vesuviana.

Fin dal suo debutto nel 1973, la commedia“‘Mpriesteme a mugliereta” (Prestami tua moglie), di Gaetano Di Maio, scritta con Nino Masiello, fu accolta con grande entusiasmo tanto da diventare uno dei testi più replicati del teatro comico partenopeo. Un clamore che dimostrò come un intreccio costruito su equivoci irresistibili, personaggi vivaci e dialoghi serrati potesse diventare patrimonio collettivo, nonché un grande classico della commediografia napoletana.

È proprio questa eredità che la compagnia Il Valigione 2.0 ha raccolto e rilanciato il weekend scorso al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, registrando un doppio sold out sia sabato che domenica. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, arrivando anche da fuori Campania.

In scena, una prova corale di grande qualità. Attori e attrici hanno dimostrato padronanza dei tempi comici, energia, presenza scenica e una sintonia capace di rendere ogni equivoco credibile e travolgente. La regia di Armando Rufolo ha saputo orchestrare con equilibrio e ritmo l’intera macchina scenica, valorizzando ogni interprete e restituendo al pubblico una commedia viva, attuale, pur nel rispetto della tradizione. La trama segue la storia Camillo, in vacanza in montagna con la famiglia per curare un esaurimento, tormentato dall’amico Alberto, che cerca di ottenere prestiti e arriva a chiederne in prestito la moglie per ingannare uno zio che presto lo verrà a trovare dall’America, dove ha traffici illeciti e malavitosi. Le interpretazioni attente e ben calibrate degli attori e delle attrici della compagnia hanno valorizzato il carattere di ciascun personaggio. Protagonista assoluto è Camillo, interpretato da Armando Rufolo: il suo lavoro attoriale si distingue per misura, intensità e perfetta gestione dei tempi comici. Il personaggio, fragile e al tempo stesso travolto dagli eventi, trova in Rufolo un interprete capace di alternare nervosismo, ironia e umanità con naturalezza, rendendolo credibile in ogni passaggio. Accanto a lui, Alberto – portato in scena da Domenico Esposito – è il motore brillante degli equivoci: la sua interpretazione è energica, sopra le righe ma con stile, costruita su un ritmo preciso e su una presenza scenica solida che sostiene l’intera architettura comica. Di grande efficacia anche Lucia, interpretata da Serena Mammone, capace di dare al personaggio equilibrio e autenticità; Ida, affidata a Luciana De Liguori, intensa e ben inserita nelle dinamiche familiari; Luigi, interpretato da Davide Celiento, puntuale nelle entrate e nei contrappunti comici. Esterina, portata in scena da Sara Pignatiello, e Caterina, interpretata da Siria Russo, arricchiscono il tessuto narrativo con interpretazioni vivaci e ben caratterizzate.

“Il mio impegno nella regia di questo spettacolo ha avuto una risposta importante grazie a tutti gli attori e alle attrici della compagnia che sono stati bravissimi. – Ha commentato Rufolo. – Se oggi questo spettacolo ha avuto un’anima, che è arrivata dritta al cuore del pubblico, il merito è loro, nostro, che abbiamo lavorato con passione, determinazione e sempre in sinergia per raggiungere questo successo.”

Spiccano inoltre le prove di Vincenzo Liguoro nel ruolo di Alfredo, Antonio Palese (Jak), Mario Di Pace (Pat) e Roberto Tripodi (Gil), capaci di sostenere con ritmo le scene d’insieme; Luigi Pipola nei panni di Vittorio, preciso e credibile; Alessandro Lo Sapio nel ruolo del Dott. Marcello, misurato e funzionale allo sviluppo della vicenda; e la giovanissima Aurora Pignatiello nel ruolo della Bambina, presenza delicata e spontanea che aggiunge tenerezza al quadro scenico.

Lo spettacolo portato in scena da Il Valigione 2.0 ha avuto anche un forte scopo sociale, profondamente legato all’amore per il teatro. Il presidente della compagnia, Domenico Esposito, ha infatti annunciato che una parte del ricavato sarà destinata al Teatro Sannazaro, duramente colpito dall’incendio del 17 febbraio scorso. Una decisione che nasce da un sentimento autentico di appartenenza e riconoscenza verso il mondo teatrale, e che rende omaggio alla memoria della grande Luisa Conte, figura simbolo del teatro napoletano e anima storica proprio dell’ex bomboniera di via Chiaia a Napoli.

La storia de Il Valigione 2.0 racconta una realtà giovane, ma determinata. La compagnia nasce a Somma Vesuviana nel marzo 2021 dall’idea e dalla passione condivisa da Armando Rufolo e Domenico Esposito, amici fraterni accomunati dall’amore per il teatro. Dopo l’esperienza maturata in un’altra compagnia del territorio vesuviano, i due scelgono di avviare un nuovo percorso artistico, fondato sul coinvolgimento di giovani aspiranti attori e su una visione del teatro come spazio di crescita e condivisione.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il gruppo debutta ufficialmente nel 2022 con “Una pillola per piacere” di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo, ottenendo grande consenso. Nel 2023 avvia la collaborazione con la compagnia “Summa Villa” portando in scena “‘O scarfalietto” di Eduardo Scarpetta, e successivamente affronta “Arezzo 29” di Gaetano e Olimpia Di Maio, dimostrando coraggio nelle scelte registiche e solidità artistica. Attualmente guarda al futuro con nuovi progetti, tra cui un laboratorio teatrale dedicato ai più piccoli. A conferma del percorso qualitativo intrapreso, la FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori ha conferito ad Armando Rufolo il Premio Campania Felix come Miglior Attore Protagonista, riconoscendone il valore interpretativo e l’impegno artistico.

CAST

Esterina : Sara Pignatiello

Caterina : Siria Russo

Lucia : Serena Mammone

Camillo : Armando Rufolo

Alberto: Domenico Esposito

Ida : Luciana De Liguori

Luigi : Davide Celiento

Bambina: Aurora Pignatiello

Alfredo: Vincenzo Liguoro

Jak: Antonio Palese

Pat: Mario Di Pace

Gil: Roberto Tripodi

Vittorio : Luigi Pipola

Dott. Marcello : Alessando Lo Sapio

STAFF ARTISTICO E TECNICO

Regia: Armando Rufolo

Regia tecnica: Giovanni Cimmino

Regia scenica: Maria Marciano

Direzione tecnica: Giovanni Cimmino e Maria Marciano

Trucco: Benedetta Raia

Graphic designer: Siria Russo