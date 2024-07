Sma Campania, Capasso dal cda alla presidenza nel segno della continuità

“Comincia la mia nuova esperienza da Presidente della SMA Campania, dopo aver ricoperto per due anni il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione – dichiara l’avvocato Antonio Capasso -. Ringrazio il Presidente De Luca per la fiducia e per la considerazione politica dimostratami ancora una volta, unitamente al Vicepresidente Bonavitacola.

Più che di un nuovo inizio, si tratterà di proseguire un percorso già intrapreso in questi due anni, volto al rilancio e al risanamento di un’azienda importante per la collettività come la SMA Campania. Risultati importanti, come il riequilibrio dei bilanci, già sono stati raggiunti, ma non nascondo che l’incarico affidatomi richiede la profusione di un grande impegno e di serietà, affinchè insieme al Consiglio di Amministrazione, del quale fa parte la consigliera Zabatta, risorsa preziosa che a sua volta è stata impegnata come me in questi ultimi due anni per la valorizzazione dell’azienda, e con l’impegno fondamentale del management e dei dipendenti, altre importanti risorse, si possano raggiungere obiettivi più grandi e l’azienda possa rappresentare la promanazione regionale sui territori nella rivalutazione sociale e ambientale del nostro territorio.

Il mio mandato – conclude il Presidente Capasso – sarà volto ad incentivare il lavoro sinergico e collettivo perché sono da sempre fermamente convinto che solo l’unione di più professionalità e di competenze varie può essere foriero di ottimi risultati”.