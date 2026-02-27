venerdì, Febbraio 27, 2026
15 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
86

Ercolano, ragazza accoltellata dopo una lite

Federica Catapano
di Federica Catapano

Ad Ercolano una lite tra due ragazze è finita con un gesto estremo: una 24enne ha accoltellato la sua rivale con un coltello da cucina 

L’episodio è accaduto tra due donne giovanissime, una 24enne e una 25enne, ad Ercolano. Il tutto sarebbe iniziato con una semplice lite per poi sfociare nel sangue.

Infatti, stando alle prime ricostruzioni dell’evento, la ragazza 24enne avrebbe colpito la 25enne con un coltello da cucina al gluteo e alla coscia sinistra durante la discussione.

La vittima è stata soccorsa subito e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco dove si trova tuttora in osservazione. La prognosi non è ancora nota ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano che hanno prontamente individuato e denunciato la responsabile. Grazie alla velocità dell’intervento delle forze dell’ordine si è riusciti a ricostruire la dinamica in tempi rapidi.

La responsabile, da quanto emerso, sarebbe una donna 24enne che, alla fine di una furiosa lite con la vittima, le avrebbe inferto diverse coltellate. A seguito delle indagini, per la donna è scattata la denuncia con le accuse di possesso ingiustificato di arma da taglio e lesioni personali aggravate.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione e risalire al movente della lite.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Appuntamenti

Serata cover tra scommesse e sorprese

0
Il Festival di Sanremo è, come ogni anno, un...
Colpi di Scena

Doppio sold out per “Il Valigione 2.0”, in scena con “‘Mpriesteme a mugliereta”

0
Due giorni di successi e applausi quelli dedicati alla...
Attualità

“Res Publica 2.0”, il nuovo percorso di formazione a San Gennaro Vesuviano

0
Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di San Gennaro Vesuviano È...
Politica

Celestino Allocca: “È il momento di restituire dignità a Somma Vesuviana”

0
Abbiamo chiesto a Celestino Allocca, figlio del già sindaco...
Attualità

Stellantis, sciopero a Pomigliano per il premio mancato: cresce la protesta degli operai

0
Una protesta inizialmente timida, poi cresciuta nel corso della...

Argomenti

Appuntamenti

Serata cover tra scommesse e sorprese

0
Il Festival di Sanremo è, come ogni anno, un...
Colpi di Scena

Doppio sold out per “Il Valigione 2.0”, in scena con “‘Mpriesteme a mugliereta”

0
Due giorni di successi e applausi quelli dedicati alla...
Attualità

“Res Publica 2.0”, il nuovo percorso di formazione a San Gennaro Vesuviano

0
Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di San Gennaro Vesuviano È...
Politica

Celestino Allocca: “È il momento di restituire dignità a Somma Vesuviana”

0
Abbiamo chiesto a Celestino Allocca, figlio del già sindaco...
Attualità

Stellantis, sciopero a Pomigliano per il premio mancato: cresce la protesta degli operai

0
Una protesta inizialmente timida, poi cresciuta nel corso della...
Cronaca

Tragedia sul cantiere della diga, muore operaio di Pompei

0
  Pompei piange una delle sue vittime sul lavoro. Nicola...
Attualità

“Il Braille: autonomia da toccare”, a Sant’Anastasia una giornata di inclusione e consapevolezza

0
Studenti protagonisti nella Biblioteca comunale “G. Siani” di Madonna...
L'angolo del prof

La metafora del cibo nelle “ingiurie” della lingua napoletana

0
La lingua napoletana “vede” il mondo anche attraverso il...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Serata cover tra scommesse e sorprese
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996