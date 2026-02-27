Ercolano, ragazza accoltellata dopo una lite

Ad Ercolano una lite tra due ragazze è finita con un gesto estremo: una 24enne ha accoltellato la sua rivale con un coltello da cucina

L’episodio è accaduto tra due donne giovanissime, una 24enne e una 25enne, ad Ercolano. Il tutto sarebbe iniziato con una semplice lite per poi sfociare nel sangue.

Infatti, stando alle prime ricostruzioni dell’evento, la ragazza 24enne avrebbe colpito la 25enne con un coltello da cucina al gluteo e alla coscia sinistra durante la discussione.

La vittima è stata soccorsa subito e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco dove si trova tuttora in osservazione. La prognosi non è ancora nota ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano che hanno prontamente individuato e denunciato la responsabile. Grazie alla velocità dell’intervento delle forze dell’ordine si è riusciti a ricostruire la dinamica in tempi rapidi.

La responsabile, da quanto emerso, sarebbe una donna 24enne che, alla fine di una furiosa lite con la vittima, le avrebbe inferto diverse coltellate. A seguito delle indagini, per la donna è scattata la denuncia con le accuse di possesso ingiustificato di arma da taglio e lesioni personali aggravate.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione e risalire al movente della lite.