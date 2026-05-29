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Napoli si trasforma in passerella urbana: arriva “Chic Shoes Bag in Town”

Redazione1
di Redazione1
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NAPOLI – Moda, creatività e innovazione si incontrano nel cuore elegante di Napoli. Dal 30 maggio al 1° giugno, la storica Piazza dei Martiri ospiterà “Chic Shoes Bag in Town”, un evento esperienziale ideato dall’imprenditrice napoletana Marzia Mango che punta a trasformare uno degli angoli più iconici della città in un vero e proprio palcoscenico dedicato alla moda contemporanea.

 

L’iniziativa rappresenta un importante passo nel percorso di crescita di Chic Shoes, brand nato e sviluppato nel mondo digitale che oggi sceglie di incontrare il proprio pubblico dal vivo attraverso un progetto dal forte impatto visivo e comunicativo. Al centro dell’evento sorgerà infatti una gigantesca riproduzione di una delle iconiche borse del marchio, una struttura monumentale realizzata dopo mesi di progettazione e lavoro artigianale.

 

L’installazione non sarà soltanto un elemento scenografico, ma il cuore pulsante dell’intera esperienza. I visitatori potranno accedere a un percorso immersivo che unisce design, storytelling e shopping, vivendo da vicino l’universo creativo costruito negli anni da Marzia Mango e dal suo team.

 

Per l’occasione saranno inoltre disponibili modelli esclusivi di borse e accessori realizzati in edizione limitata e acquistabili soltanto durante l’evento. Una scelta che punta a valorizzare l’unicità dell’esperienza fisica, premiando chi deciderà di partecipare personalmente alla manifestazione.

 

L’iniziativa assume anche un significato simbolico per la città. Napoli, sempre più protagonista nei settori della moda, della creatività e dell’imprenditoria giovanile, diventa il luogo ideale per raccontare una storia di successo nata sul territorio e cresciuta grazie alla forza dei social media, del commercio digitale e di una visione imprenditoriale capace di intercettare le nuove tendenze del mercato.

 

“Chic Shoes Bag in Town” si propone quindi come molto più di un semplice pop-up store: un evento che unisce arte urbana, marketing esperienziale e moda, contribuendo a rafforzare l’immagine di Napoli come capitale della creatività e dell’innovazione nel Sud Italia.

 

Per tre giorni Piazza dei Martiri diventerà così un punto d’incontro tra brand, pubblico e territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza fuori dagli schemi e confermando come la moda possa trasformarsi in uno strumento di aggregazione, racconto e valorizzazione della città.

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