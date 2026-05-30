Somma Vesuviana. “Missione natura green”: la tutela dell’ambiente unisce la comunità

Riceviamo e pubblichiamo

“Missione Natura Green” 5^ Edizione: grande partecipazione della comunità per i piccoli custodi della terra del Primo Circolo Didattico “Raffaele Arfè“

Il 28 maggio si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo la 5^ edizione di “Missione Natura Green: piccoli custodi della terra”, iniziativa promossa dal Primo Circolo Didattico “R. Arfè” di Somma Vesuviana, nell’ambito del progetto “Natura Green – outdoor learning experience”, presso l’area antistante l’ipogeo dell’Abside della Chiesa Collegiata, nel cuore del quartiere antico del Casamale.

La manifestazione ha rappresentato un autentico momento di comunità, capace di unire scuola, famiglie, associazioni e territorio in un’esperienza educativa ricca di significato umano, culturale e ambientale.

Protagonisti della giornata sono stati gli alunni della scuola primaria del Plesso Gino Auriemma Casamale che, accompagnati dai docenti e sostenuti con entusiasmo dai genitori, hanno animato gli spazi del borgo antico con colori, creatività, sorrisi e messaggi dedicati alla tutela dell’ambiente e alla cura del bene comune.

Attraverso attività laboratoriali, installazioni creative, slogan e momenti di cura condivisa degli spazi urbani, i bambini hanno dato voce a un messaggio semplice ma profondo: custodire il territorio significa custodire la memoria, la bellezza e l’identità della propria comunità.

Straordinaria la partecipazione delle famiglie, che hanno accolto l’iniziativa con sensibilità e spirito collaborativo, contribuendo a rendere la scuola un luogo aperto, vivo e generatore di relazioni positive.

La presenza attiva di genitori, cittadini e realtà associative ha confermato quanto la scuola possa rappresentare un autentico collante sociale, capace di creare legami, promuovere senso di appartenenza e costruire percorsi condivisi di cittadinanza attiva.

Particolarmente significativa è stata la scelta di svolgere l’evento nel quartiere antico del Casamale, luogo simbolico della memoria storica e culturale della città. Restituire attenzione e cura a questi spazi significa educare le nuove generazioni al rispetto delle proprie radici e alla valorizzazione dei luoghi che custodiscono l’identità collettiva.

L’iniziativa ha inoltre rafforzato il prezioso rapporto di collaborazione tra la Scuola e le realtà del territorio, con la Parrocchia, le Associazioni, in particolare con gli “Amici del Casamale”, partner fondamentali nei percorsi di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del borgo antico con cui abbiamo un protocollo di intesa aperto da cinque anni.

Un sentito ringraziamento va alla “LR Designer”, alla famiglia Esposito di via Piccioli, ai docenti, al personale scolastico, alle famiglie e a tutti coloro che, con disponibilità e partecipazione, hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione.

“Missione Natura Green” non è stata soltanto un’attività scolastica, ma un’esperienza concreta di educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità e alla memoria dei luoghi: una testimonianza di come la scuola possa diventare motore di comunità, laboratorio di partecipazione e presidio culturale capace di generare bellezza, collaborazione e futuro