Scuola: anno scolastico 2022/23 con o senza mascherina?

Manca poco più di un mese al rientro a scuola. Il nuovo anno scolastico 2022/2023 potrebbe essere quello in cui gli studenti diranno addio alla mascherina in classe. Infatti, il protocollo anti Covid scade il 31 agosto e per il momento non dovrebbero esserci rinnovi.

La situazione epidemiologica è costantemente monitorata dal Ministero della Salute. I tecnici stanno escogitando nuove misure in caso di risalita dei casi di positività. Ovviamente non è possibile fare previsioni in merito. Tuttavia, salvo una nuova impennata dei contagi, gli studenti possono ben sperare in un rientro in classe a volto scoperto. E questo perché anche in luoghi molto affollati, come concerti ed eventi estivi, la mascherina continua a non essere più obbligatoria.

E mentre vengono rese note le date del primo suono della campanella nelle scuole nelle varie Regioni, a preoccupare è soprattutto il sistema aerazione nelle scuole. Pare che le scuole in questo senso non siano attrezzate adeguatamente. Ammesso che le mascherine smettano effettivamente di essere obbligatorie, diventerà ancora più importante garantire un ricambio d’aria efficiente, in modo che le probabilità di contagio tra gli studenti siano minimizzate. Le mascherine a scuola saranno quindi probabilmente tolte, ma diversi dubbi sulla sicurezza dal contagio rimangono.

