Parco Regionale del Partenio in fiamme. Denunciato un cinquantacinquenne

Al caldo estremo e alla siccità di questa rovente estate 2022 si aggiungono anche gli incendi che devastano anche il territorio campano.

In fiamme, in questo caso, tre ettari di bosco nel Parco Regionale del Partenio, nel Comune di Roccarainola (Napoli). Il rogo si sarebbe sviluppato da un terreno privato non ben tenuto e ripulito.

Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno distrutto molti alberi prima di essere domate dai vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri della stazione forestale, che hanno accertato che il rogo era partito da un terreno di proprietà di un cinquantacinquenne. Quest’ultimo è stato denunciato per incendio e colpito da sanzione amministrativa. L’uomo non avrebbe provveduto a ripulire l’area affinché fosse prevenuto il pericolo di roghi.

