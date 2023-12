Sant’Anastasia, un convegno sul cancro e i giovani

La Commissione comunale pari opportunità ha scelto di sensibilizzare i ragazzi e le scolaresche di Sant’Anastasia sul corretto stile di vita e sull’importanza della nutrizione e dell’attività fisica. Tra gli ospiti gli alunni della scuola secondaria di secondo grado L. Pacioli.

Giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 10:30 si terrà nell’Aula Magna dell’ IIS L. Pacioli in via Europa un convegno monotematico, organizzato dalla Commissione pari opportunità comunale sul tema Il Cancro e i Giovani – Prevenire i tumori si può. Interverranno: il dirigente scolastico, Rosalba Sorrentino; il sindaco Carmine Esposito; l’Assessore Veria Giordano; Guido Corbisiero, direttore sanitario del distretto 51 ASL NA3 Sud; Imma Balestra, presidente della Commissione pari opportunità. Relazioneranno: Rosa Abete, docente e membro della Commissione pari opportunità; Vincenzo Iervolino, oncologo dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale; Mario Coco, nutrizionista oncologico; Luigi Pulcrano, psiconcologo dell’ASL Napoli 3 sud; Mariacira Grazioli, presidente dell’Avis di Sant’Anastasia; Giuseppina Salomone, psicologa di base distretto sanitario 51. Modera il giornalista Nello Cassese.

Le Giornate di sensibilizzazione, promosse dalle Nazioni Unite, sono un’occasione importante per informare e sensibilizzare la popolazione su determinate tematiche di cruciale importanza a livello globale. A riguardo, in Italia è stata istituita la cabina Benessere Italia, l’organo della Presidenza del Consiglio cui spetta il compito di coordinare e monitorare e misurare e migliorare le politiche di tutti i Ministeri nel segno del benessere dei cittadini. Un passo fondamentale in avanti con lo scopo di esaltare in Italia quel grande programma l’Agenda 2030, sottoscritto dai governi dei 193 paesi membri dell’ONU, volto a promuovere il benessere delle persone, la salvaguardia del pianeta e la prosperità negli anni a venire. Uno strumento che permetterà al governo di promuovere un benessere equo e sostenibile attraverso la definizione di nuovi approcci e nuove politiche. Tale attuazione dell’Agenda 2030 richiede, sopratutto, un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura. Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti è uno degli obiettivi principali: entro il 2030, bisogna assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la valorizzazione della diversità culturale. Entro il 2030, comunque, bisogna garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte l’età e ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria.

Questa giornata – spiega Rosa Abete, membro della Commissione – la dedichiamo ad una corretta informazione che riguardano le patologie oncologiche e diamo informazioni su come prevenire il cancro, ma soprattutto cerchiamo di portare il concetto di medicina e ricerca, non come un’occasione per avere paura del nostro futuro, ma per guardare il nostro presente con uno sguardo più sereno.