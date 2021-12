Sant’Anastasia, terza edizione di Spiritual Theatre: un dialogo tra cultura e spiritualità

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia.

Un ritorno in grande stile per la terza edizione di Spiritual Theatre,

la rassegna di arte, musica e spettacolo promossa dal comune di

Sant’Anastasia e finanziata dalla Regione Campania a valere sulla misura

POC Campania 2014/2020 Linea Strategica “Rigenerazione Urbana, politiche

per il turismo e la cultura”, Azione 2 “Eventi di rilevanza nazionale ed

internazionale. Periodo Giugno 2019 – Dicembre 2021.

Si parte alle 20, 30 di martedì 21 dicembre, al cineteatro Metropolitan,

con Peppe Barra in “Natalizia”, spettacolo ispirato alla tradizione

seicentesca della celeberrima “Cantata dei pastori”, scritta dal

Perrucci. Una rilettura dell’opera originale per rinnovare le tradizioni

legate al Natale attraverso l’estro dissacratorio di Peppe Barra che,

attingendo ai temi della tradizione orale, interpreta canti e testi del

‘600 e del ‘700 in chiave contemporanea, dando vita ai personaggi

principali del presepe napoletano.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 28 dicembre, alle 20,30,

alla sala polifunzionale del Santuario della Madonna dell’Arco con il

trio composto da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangialavite

in “L’anno che verrà”.

Lo spettacolo, un omaggio a Lucio Dalla, nasce da un incastro musicale

perfetto, ed è un viaggio nelle parole e nella musica del grande

cantautore italiano.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle 19:30, dalla visita guidata al

Santuario della Madonna dell’Arco, con il tour del Museo degli Ex Voto e

la nuova “sala dei preziosi”.

Direttore artistico della manifestazione – come del cineteatro

Metropolitan dove si terrà il primo appuntamento della kermesse è

l’attore Antonio Merone. “Ci aspettano due appuntamenti di grande

spettacolo e partiamo con un inimitabile maestro del teatro napoletano,

Peppe Barra, per proseguire con un omaggio ad un indimenticabile

cantautore i cui testi sono poesia”.

“L’evento ha come scopo la promozione turistica dei territori campani –

ricorda l’assessore alla Cultura e Turismo, Veria Giordano – e il nostro

Spiritual Theatre, così definito per la presenza del Santuario della

Madonna dell’Arco sul nostro territorio, complesso noto per la bellezza

architettonica, ricco patrimonio culturale e devozionale, intende

coniugare la cultura con la spiritualità e la valorizzazione del

territorio anastasiano”.

“Entrare in teatro dopo tanto tempo, sia pure con tutte le dovute

precauzioni e con le restrizioni che permangono, è una conquista – dice

l’assessore agli eventi e spettacolo, Cettina Giliberti – avere qui dei

mostri sacri del teatro napoletano, poter offrire la loro arte agli

anastasiani e a chiunque voglia essere con noi negli appuntamenti

previsti da Spiritual Theatre è una gioia”.

“La terza edizione della manifestazione “Spiritual Theatre” – dice il

sindaco Carmine Esposito – ha in cartellone quest’anno solo due eventi,

spettacoli di qualità con artisti di prim’ordine e abbiamo la

possibilità di offrirli ai nostri concittadini grazie al finanziamento

regionale. Saranno due serate in cui rinfocolare il senso di comunità ma

speriamo nell’anno che verrà, per riprendere il tema dell’ultimo evento

in cartellone, auspicando di poter tornare ad una interazione normale

tra le persone e programmare tanti momenti di aggregazione”.

L’ingresso è gratuito – con green pass obbligatorio – fino ad

esaurimento dei posti disponibili. Per l’accesso al cineteatro

Metropolitan (con inizio spettacolo alle ore 20, 30) è opportuno

anticiparsi alle ore 20.

(Fonte foto: facebook)