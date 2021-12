Nola, orgoglio al saper fare: domani la premiazione per il concorso “Saper fare con le mani”

Riceviamo e pubblichiamo.

Nola. Cerimonia conclusiva domani a Nola per il concorso “Saper Fare con le Mani”, organizzato da Confartigianato Nola, Facile Impresa, con la collaborazione del Movimento Piazza D’Armi e il patrocinio del Museo Storico Archeologico di Nola.

L’iniziativa è finalizzata ad accompagnare con supporto tecnico qualificato i progetti imprenditoriali volti al recupero degli antichi mestieri. In particolare il concorso ha raccolto le domande di giovani disoccupati o con contratti a tempo determinato con età compresa tra 19 e 45 anni residenti nel Comune di Nola o nei centri limitrofi. Sono stati ammessi al concorso i progetti rivolti al settore manifatturiero (bio economy e biotecnologie) smart city, green economy e manifacturing 2.0. I premi verranno accreditati alle aziende che nasceranno dalle idee risultate vincitritci.

L’appuntamento per la premiazione è per domani, martedì 21, alle 17 nel salone al primo piano del museo di via Cocozza: una giuria popolare composta da imprese, amministrazioni locali e professionisti procederà alla votazione delle 4 idee progettuali candidate dai giovani in risposta al Bando Faberlab di Confartigianato Nola. In palio c’è un contributo di euro 1.000,00 per i primi due vincitori, finanziato rispettivamente da Confartigianato Nola e da Facile Impresa, per la costituzione delle nuove realtà imprenditoriali. Tutti i candidati potranno in ogni caso partecipare al seminario informativo per apprendere gli elementi di base giuridico-economici necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa. “L’iniziativa – spiega Mariangela Cignarella, una delle organizzatrici – è stata coadiuvata dal Movimento Piazza D’armi, ed ha l’obiettivo di dare vita ad una nuova classe di imprenditori, socialmente responsabili e di restituire i giovani al proprio territorio”.

(Fonte foto: facebook)