Natale 2021, in provincia è sfida tra città per le luminarie più suggestive

Le strade delle città sono addobbate ormai da qualche settimana con luci colorate e luminarie di tutti i tipi, accompagnate dalle parole di ‘Jingle Bells‘, ‘Last Christmas‘ e ‘All I want for Christmas is you‘, tra le canzoni più famose di questo periodo dell’anno. Finalmente è tutto molto colorato, sintomo che il Natale è davvero alle porte.

Le restrizioni che sono da poco state comunicate dal Presidente della Regione Campania però, non posso fermare la trepidazione che tutti vivono nelle festività natalizie, in cui è ancora più bello stare in insieme, in famiglia e con amici, condividere ed apprezzare tutto quello che si ha che, spesso, viene dato per scontato.

Alcuni paese del napoletano quest’anno non sono stati illuminati da luminarie né da addobbi natalizi vari, com’è accaduto a Casoria e San Giuseppe Vesuviano, una scelta individuale che mette indubbiamente un po’ di tristezza, soprattutto se si pensa che questo lungo periodo in cui la pandemia ha improvvisamente preso il sopravvento. Ci sono poi paesi come Ottaviano in cui le illuminazioni quest’anno scarseggiano (con la sola piazza San Francesco illuminata) in cui però si è optato per organizzare maggiori eventi, come il villaggio di Babbo Natale per i bambini, o la tombolata natalizia online.

Grandi addobbi per questo Natale per diversi paesi, a partire da Acerra che ha esibito un albero drappeggiato di luci blu, con la presenza di vari animali tutti colorati di oro e di bianco e per finire una bellissima fontana poggiata sul prato, circondata da luci blu a simboleggiare l’acqua. Illuminazioni, quelle di Acerra, che hanno riscosso tantissimo successo e che hanno portato la città tra i primi posti per la creatività e l’eleganza.

Altro paese molto illuminato quest’anno è Nola: con luminarie classiche natalizie e molto eleganti, la cittadina ha fatto molto parlare di sé. Piazza Duomo completamente illuminata con la canonica orchestra color bianco e oro proprio al centro della grande piazza e il gigantesco albero formato da sfere perfettamente in armonia con tutte le luci della piazza; presente in Piazzetta Immacolata la natività, che a Nola non manca mai, vero simbolo del Natale a cui i cittadini nolani non hanno mai voluto rinunciare. Inoltre, anche la villa comunale di Nola quest’anno è di nuovo coloratissima con la presenza di animali vari che vanno ad esaltare maggiormente la natura.

E poi ancora, a Pomigliano, città della Fiat, quest’anno si è deciso per delle illuminazioni sicuramente particolari: proprio in onore della casa automobilistica, le luminarie sono a forma di auto, scelta abbastanza criticata dagli stessi cittadini che probabilmente si aspettavano qualcosa di più classico ed elegante. C’è da dire, però, che sicuramente si tratta di una scelta innovativa, diversa dalla massa, e proprio per questo approvata!

Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, quest’anno hanno optato per delle illuminazioni sicuramente non troppo sgargianti, molto sobrie e in tema con il Natale: si tratta di pacchetti regalo per Somma e i classici fiocchi di neve per Sant’Anastasia accompagnati da nuvolette bianche, due scelte molto apprezzate dai cittadini che si sono detti “contenti” soprattutto per lo sforzo e la scelta di illuminare i paesi nonostante tutto.

Infine, altro paese molto illuminato per questo Natale è indubbiamente Madonna Dell’Arco con luminarie dal colore rosso, colore assolutamente predominante, come la grande calza della befana, il cappello di Babbo Natale e il piccolo villaggio natalizio recintato.

Insomma, questo Natale 2021 è comunque un momento in cui essere felici dopo mesi di grande fatica emotiva e non solo. Certo, un paese illuminato e decorato è sempre più emozionante da vedere ma la cosa importante resta sempre e comunque avere il Natale nel cuore.

Ecco tutte le luminarie dei paesi.