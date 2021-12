Le sorprese del Natale…

Se ci giriamo intorno per osservare come si prepara questo Natale imminente, scopriamo belle sorprese; qualcuna ci mette di buon umore, nonostante il terribile periodo della quarta ondata covid, che non attendevamo affatto, ma come un triste e inatteso Natale anch’essa è venuta a visitarci. Vediamo qualcuna di queste sorprese natalizie.

Potevamo mai immaginare che Berlusconi volesse regalarci un futuro da presidente? Gliene siamo grati, anche per la sua sbalorditiva sincerità, che non teme la dignità della riservatezza (atteggiamento adatto a chi non è super come lui); se la sua buona stella cometa esaudirà quel desiderio, assisteremo forse a deliziosi bunga bunga a reti unificate, a qualche battutina salace, che con i grigi presidenti precedenti non potevamo permetterci e addirittura sentiremo tornare il bel tempo delle reprimende contro lo Stato e della sua fissa di mettere le mani in tasca ai contribuenti, che, detto dal rappresentante più alto dello Stato, è una bella soddisfazione!

Il Natale dei partiti sarà un’altra bella sorpresa per noi, che guardiamo ammirati l’impegno diuturno a riformare tutto ciò che deve essere riformato: niente pensione ai giovani, perché troppo giovani per pensarci; ritorno del nucleare, però quello buono, aggiornato ai nuovi standard di sicurezza così dormiremo sonni tranquilli; dignità al lavoro e ai lavoratori, ovviamente se non fanno troppo chiasso nelle piazze e se non disturbano il lavorio parlamentare; chiusura di tutti i mari, i fiumi, i ruscelli e perfino i rigagnoli ai migranti maleducati, in maniera da stare al sicuro; tanto ammiriamo già alla Tv come sono bravi a nuotare. C’è poi una sorpresa internazionale: lo sforzo congiunto tra l’Egitto e la Farnesina che ha permesso a Zaki di stare a casa a Natale, così si dimostra come la commovente canzonetta pubblicitaria “A Natale si può fare di più” venga ampiamente verificata nella sua indefettibile verità. Inoltre, siamo tutti tranquilli al pensiero che i nostri competenti politici sanno bene cosa farci con i soldi che arriveranno alle scuole: formazione, cultura, sicurezza, dormiremo sonni tranquilli.

Infine, il Natale più suggestivo ci sarà donato dai nostri patrioti Meloni, Salvini & c. Amare la patria, progettare “missioni di pace”, che fanno impallidire quei rammolliti nonviolenti, e difendere i confini del sacro suolo dai nuovi barbari che stanno ordendo temibili e costosissimi invasioni, sarà un modo sublime per dare fiato alle suggestive atmosfere natalizie. Che poi il festeggiato sia proprio un piccolo profugo ebreo, costretto a fuggire appena nato, è una questione assai secondaria e del tutto pretestuosa. I tempi sono cambiati, si sa.

Così tutti intorno alla tavola per il cenone. Oddio tutti, proprio tutti, no! Non risponderemo, certo, alle provocazioni dei gay, dei riders, di Greta e della sua genìa, delle signore che strillano tanto contro i loro uomini un tantino violenti, ma in fondo veri maschi, delle ragazze e dei ragazzi violentati dai preti in giro per il mondo, d’accordo, ma almeno una volta lasciateci vivere il nostro Natale. Tra noi, brava gente!

