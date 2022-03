Sant’Anastasia, no al cyberbullismo, una guida informativa e gratuita nelle scuole

Riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale di Sant’Anastasia ha aderito al progetto educativo promosso dalla casa editrice «I Quindici», un’iniziativa consistente nella distribuzione gratuita – agli studenti delle scuole del territorio – di una guida dal titolo «Avanti tutta – Navigare nel grande mare di Internet senza restare impigliati nella Rete». «Abbiamo pensato fosse utile focalizzare l’attenzione sulle problematiche sociali connesse alla diffusione ed all’abuso di Internet e delle nuove tecnologie alle quali sono quotidianamente esposti i nostri ragazzi – spiega l’assessore Veria Giordano (Cultura e Pubblica Istruzione) perché crediamo che accompagnare i giovani ad un uso responsabile sia responsabilità non solo delle famiglie ma anche delle istituzioni».

Cyberbullismo, pedopornografia, adescamento online, sexting, linguaggio da utilizzare o evitare, tutela della privacy, tutti i riferimenti per segnalare situazioni di pericolo o emergenza, nel libretto già fatto distribuire nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Sant’Anastasia, c’è tutto ciò che occorre ed è una lettura utile non solo ai ragazzi ma anche ai genitori. «Il linguaggio utilizzato è semplice e comprensibile a tutti – continua l’assessore Giordano e fornisce informazioni e strumenti per la tutela e la serenità dei ragazzi. La guida è stata accolta molto bene dalla comunità scolastica e ringrazio di cuore le dirigenti, come le imprese del territorio, che non solo ci hanno consentito di poter distribuire gratuitamente la guida ma vi hanno anche inserito coupon e buoni sconto che i ragazzi potranno utilizzare negli esercizi commerciali del territorio.

«I giovani utilizzano ogni giorno smartphone, pc e tablet, sono “digitali” e sempre connessi – dice il sindaco Carmine Esposito – questa guida è una sfida, una preziosa dote di informazioni perché possano sentirsi al sicuro e utilizzare i mezzi a disposizione come opportunità per crescere».