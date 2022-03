Sant’Anastasia, Jeep distrugge nuova rotonda: occupanti miracolati

Continuano incessantemente i lavori di ripristino della nuove rotonda di Sant’Anastasia in via Pomigliano parzialmente distrutta a causa di un incidente

Erano le cinque di questa mattina quando una Jeep inspiegabilmente ha impattato contro la rotonda di Sant’Anastasia distruggendo parte del muretto appena costruito. Il conducente, stando ad una prima ricostruzione, pare non abbia seguito la deviazione e sia andato inevitabilmente a sbattere con il proprio veicolo contro la rotonda. Nonostante il forte impatto che ha distrutto il muso dell’autovettura, il conducente e la ragazza che era in macchina con lui sono usciti dalla macchina praticamente illesi.

La rotonda era stata costruita da pochissimo e aveva un obiettivo specifico, ovvero permettere di far defluire il traffico in una strada in cui spesso si creano code andando ad intralciare il normale scorrimento stradale. Adesso sono in corso i lavori di riparazione della rotonda che sarà pronta nel giro di pochi giorni.