L’arte del compromesso: comunicare per trovare soluzioni

Il compromesso è design relazionale, non un ripiego; trasforma il conflitto in risultati sostenibili. Dalle evidenze del Program on Negotiation di Harvard agli studi di Galinsky sull’empatia strategica, l’articolo mostra come la comunicazione orientata agli interessi, non alle posizioni, moltiplichi il valore in gioco.

Per tutti coloro che vogliono passare dallo scontro alla co-creazione, compresi manager, team, professionisti e ragazzi.

Negoziare non è una gara a chi vince, è un progetto di co-creazione. Ogni giorno, in azienda come a casa, ci misuriamo con interessi diversi, priorità in conflitto, tempi stretti. Il compromesso non è il piano B: è la capacità di usare la comunicazione per trasformare il conflitto in un accordo sostenibile.

La ricerca è chiara. Il Program on Negotiation di Harvard ha dimostrato che gli esiti migliori si ottengono quando si negoziano interessi e non posizioni, costruendo soluzioni che espandono il valore per tutte le parti.

Gli studi di Adam Galinsky sulla prospettiva dell’altro mostrano che mettersi nei panni dell’interlocutore aumenta gli accordi integrativi e riduce le impasse.

Sappiamo anche che il primo riferimento numerico orienta la trattativa: la letteratura sull’ancoraggio indica che proposte iniziali specifiche e motivate guidano il perimetro dell’accordo percepito. E la neuroscienza della comunicazione, con ricerche sull’etichettatura delle emozioni, evidenzia che nominare uno stato emotivo ne riduce l’intensità, aumentando la lucidità decisionale.

La comunicazione è l’arte negoziale per eccellenza

perché crea cornice, fiducia e ritmo. Prima di tutto serve preparazione: definire obiettivi, limiti, alternative (la famosa BATNA migliore alternativa in caso di mancato accordo N.di R.), criteri oggettivi e una mappa degli interessi in gioco. In riunione, il focus si sposta su ascolto, domande e riformulazioni.

Alcune tecniche pratiche:

– Domande esplorative. Cosa è importante per voi oltre al prezzo. In quali condizioni l’accordo è un successo anche per la vostra squadra. Le domande aprono spazi, le affermazioni li chiudono.

– Riformulazione e sintesi. Se capisco bene, per voi la scadenza è critica e per noi lo è la qualità. Questo passaggio trasforma due posizioni in un problema condiviso da risolvere.

– Etichettatura emotiva. Sento preoccupazione per il rischio operativo. Normalizza l’emozione, abbassa le difese e riporta alla sostanza.

– Ancoraggio consapevole. Proporre un range preciso, argomentato da benchmark e criteri oggettivi, orienta la trattativa senza irrigidirla.

– Reframing dal no al come. Passare da Non si può a Cosa dovrebbe essere vero perché funzioni inverte la polarità e attiva la soluzione.

– Silenzio strategico e pause. Dopo una proposta, una pausa breve lascia spazio all’elaborazione e riduce concessioni impulsive.

– Linguaggio di giunzione. Usare e al posto di ma unisce invece di contrapporre. Capisco la vostra esigenza di tempi stretti e vogliamo preservare la qualità.

COMPROMESSO EFFICACE, COME FARE

Il compromesso efficace è multi-variabile: non è dividere a metà, è scambiare su più leve. Se il prezzo è rigido, si può negoziare su tempi, volumi, servizi post-vendita, esclusività, comunicazione congiunta, dati e insight.

Esempio concreto: invece di dire “È troppo caro”, prova con “Possiamo confermare il prezzo se inseriamo formazione on site e un’estensione di garanzia di sei mesi”. In questo modo si costruisce valore senza perdere margini.

Il linguaggio fa la differenza

Trasformazioni utili:

– Da: Non capite la mia posizione – A: Aiutatemi a vedere i vostri vincoli, così troviamo un punto di incontro.

– Da: È impossibile – A: Cosa renderebbe possibile rispettare un budget più basso del 20 per cento.

– Da O si fa così o niente – A: E se esplorassimo un pilota di 60 giorni con criteri di successo condivisi.

Misurare il compromesso è parte dell’arte.

Definisci indicatori prima dell’accordo: qualità, tempi, budget, soddisfazione delle parti, rischi. Stabilisci check-in periodici, una clausola di revisione e un protocollo di escalation.

Un accordo che funziona nel tempo vale più di uno brillante sulla carta.

Negoziare bene significa comunicare per chiarire, allineare, creare opzioni e decidere su basi oggettive.

Il compromesso non è un ripiego, è un design relazionale che tiene insieme risultati e relazioni. Allenare queste competenze rende le trattative più eque, più rapide e più intelligenti. Ed è così che la comunicazione diventa davvero un vantaggio competitivo.

Simona Letizia Ilardo