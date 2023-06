Sant’Anastasia, al via un nuovo “cantiere di idee”: nasce “Sant’Anastasia Loading”

Riceviamo da Sant’Anastasia Loading e pubblichiamo

Da circa 3 anni Sant’Anastasia è ferma su se stessa. È tristemente in balia di una maggioranza arroccata nelle stanze di palazzo Siano. Ora, al di là dell’esibizionismo sfrenato di qualche assessore abile ad esporre in vetrina l’ordinaria amministrazione, nel paese non c’è traccia di una programmazione seria, che sia capace di guardare al futuro garantendo ai cittadini sviluppo e servizi adeguati alle loro esigenze.

Sull’onda di un diffuso malcontento nasce “Sant’Anastasia Loading”, un’importante opportunità di aggregazione che punta a ridisegnare una Sant’Anastasia finalmente moderna, inclusiva.

Nelle ultime settimane le rappresentanze di Sant’Anastasia Libera, Partito Socialista e Una città in salute hanno posto le basi affinché questo “cantiere di idee” partisse con la giusta dose di entusiasmo e coesione.

Le assemblee di “Sant’Anastasia Loading” accoglieranno, periodicamente, le istanze di chiunque abbia voglia di lavorare alle fondamenta di un laboratorio civico che unisca competenze, esperienze e realtà sociali presenti sul territorio.

Lo scempio perpetrato dall’attuale amministrazione comunale è sotto gli occhi di tutti. È quindi nostro dovere reagire per risollevare la comunità dall’attuale stato di abbandono.