Sanremo: “Mi occupo di canzoni non faccio il giudice”

Carlo Conti risponde ai giornalisti riguardo le recenti voci che girano su Fedez, queste infatti non sono discriminanti per eliminarlo dal Festival

“Mi occupo di canzoni, non faccio il giudice.” Con queste parole, Carlo Conti ha risposto alle provocazioni durante la conferenza stampa di oggi.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è da settimane sotto i riflettori per diversi motivi, ma l’ultimo potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Il cantante milanese risulta indagato per rissa in relazione al pestaggio di Cristian Iovino, suo personal trainer, avvenuto in una discoteca. Inizialmente, alcune voci lo avevano collegato anche all’inchiesta sugli ultras di Milan e Inter, ma questa ipotesi è stata smentita.

Carlo Conti ha inoltre difeso il rapper, sottolineando che queste vicende non influiscono sulla sua partecipazione o eventuale esclusione dal Festival. A conferma di ciò, ha ricordato che Emis Killa ha scelto autonomamente di ritirarsi.

Al momento, Fedez non ha rilasciato dichiarazioni, ma il suo brano continua a riscuotere successo, figurando nella top 5 degli ascolti di ieri sera.