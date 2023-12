Muore a 32 anni dopo volo dal balcone, tragedia a Casalnuovo

CASALNUOVO – Una grave tragedia segna la comunità di Casalnuovo. Una giovane di 32 anni è morta nella tarda mattinata di ieri nella zona del complesso popolare di via Pigna.

Secondo quanto emerso la ragazza si trovava nell’appartamento con il compagno e la zia quando, eludendo le loro attenzioni, si sarebbe recata sul balcone. Lì sarebbe avvenuta la tragedia. La ricostruzione porta ad un gesto estremo: stando a quanto accertato dai carabinieri, la 32enne si sarebbe lanciata dal balcone dell’abitazione, situata al terzo piano dell’edificio.

Per la giovane purtroppo non c’è stato scampo. La tragedia ha colpito nel profondo i residenti della zona: prima del dramma la 32enne aveva passato mesi molti difficili per motivi familiari.