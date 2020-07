I carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, in collaborazione con gli ispettori dell’ASL NA 3 Sud, nell’ambito di una campagna di controlli ai cantieri edili, hanno denunciato 2 persone, una 33enne ed un 48enne, rispettivamente committente e titolare della ditta esecutrice, per lavori realizzati abusivamente presso un cantiere di edilizia privata sito in via Croce Rossa.

Al momento della verifica sono stati individuati 2 operai irregolari, che stavano ristrutturando un locale commerciale di circa 300 metri quadrati, senza peraltro l’adozione delle misure previste per garantire la sicurezza dei lavoratori.

All’esito delle operazioni l’area è stata sottoposta a sequestro, insieme al materiale di cantiere utilizzato.