In vista delle prossime elezioni amministrative, quattro movimenti politici – Pd, FrasTuono, Saviano al Centro e Progetto in Comune – siglano un accordo individuando l’Avv. Vincenzo Simonelli come candidato sindaco.

In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Saviano, lo scorso 9 luglio il Pd e le associazioni FrasTuono, Saviano al Centro e Progetto in Comune hanno stretto un patto di coalizione, individuando come candidato sindaco l’Avv. Vincenzo Simonelli. Questa unione rappresenta un segnale di cambiamento, di rinnovamento per il paese. Questa compagine vive in virtù di persone che decidono di collaborare, all’insegna di una sinergia produttiva che possa portare al comune una svolta innovativa.

Ciò che emerge dall’accordo, formalizzato nella sera del 13 luglio, è la denuncia di un totale stato di abbandono amministrativo in cui versa Saviano ormai da tempo. In opposizione ad uno stato di passività, questa coalizione si presenta ai cittadini con idee dinamiche per una politica che punti al cambiamento, adottando un programma riformista, ponendo al centro di tutto la competenza e la meritocrazia.

Nicola Fortunato dell’associazione FrasTuono, da otto anni attiva sul territorio, durante la riunione del 13 sera, commenta: «Vogliamo mostrarci al paese uniti e soprattutto vogliamo far capire da dove partiamo e dove vogliamo arrivare. […] A noi non interessa fare solo la critica e il lamento. Ci siamo uniti per creare una coalizione forte, che sia credibile e che abbia tutte le carte in regola per poter amministrare questo paese». Annuncia poi: «Stiamo già lavorando su un programma di coalizione che metta al centro il cittadino sia per garantire una vita normale, sia per le scelte amministrative».

Con la sottoscrizione del documento che attesta l’avvenuta realizzazione di questa nuova coalizione, i membri dei quattro schieramenti politici iniziano a gettare le basi per le solide fondamenta che caratterizzeranno il loro piano politico. Il fil rouge che tiene uniti i quattro movimenti è rappresentato dalla voglia di portare avanti un’amministrazione trasparente, capace di coinvolgere tutti, senza più distinzione tra cittadini di serie A e B. Grazie ad un programma congiunto, una sintesi tra idee diverse ma convergenti verso un fine comune, sarà messa a punto una campagna elettorale ad hoc che si caratterizzerà per la sua vicinanza alla gente.

Leonardo Perretta dell’associazione Saviano al Centro, chiarifica la sua idea, condivisa anche dai suoi colleghi: «Io penso che nello specifico lì dove c’è confronto, condivisione, voglia di crescere, i risultati positivi verranno. Dobbiamo, da stasera, crederci sempre di più. […] C’è chi ha voti, noi cerchiamo di avere volti. Quanti più volti abbiamo, più siamo credibili e forti».

L’ultima parola spetta all’Avv. Vincenzo Simonelli, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative: «Questo è un paese che negli ultimi anni non è stato per niente amministrato. Nella nostra mente abbiamo l’idea di un paese diverso, di un paese migliore, vivibile, normale, dove tutti possano godere di servizi, dove tutti possano avere spazi per poter passeggiare, giocare, vivere meglio, dove tutti possano godere dei propri sacrosanti diritti senza dover ricorrere ai soliti sotterfugi. Abbiamo tra di noi l’entusiasmo che non deve mai mancare, abbiamo la voglia di fare, abbiamo la consapevolezza che è un qualcosa di difficile, ma anche di essere in grado di poter affrontare le prove difficili» – commenta con orgoglio Simonelli. «Non gireremo le spalle ai tanti cittadini onesti. […] Uno dei primi obiettivi che questa coalizione deve avere è quello di avvicinare la gente alle istituzioni, di fare in modo che la casa comunale possa diventare la casa di tutti e non la casa di pochi eletti».

