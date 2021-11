San Giuseppe Vesuviano, arrestati tre spacciatori

Ieri pomeriggio gli #agenti del #Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato, nei pressi della stazione della #Circumvesuviana “Casilli” in via Torricelli a San Giuseppe Vesuviano, tre uomini che stavano scambiando qualcosa con due persone in cambio di denaro.

I #poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando gli spacciatori in possesso di una bustina di marijuana del peso di circa 40 grammi e di 32 euro mentre, nell’abitazione di uno dei tre, hanno rinvenuto 19 panetti di hashish del peso di circa 1,9 kg.

I tre, due 26enni e un 35enne, tutti cittadini marocchini, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

