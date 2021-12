Salerno, evento “Natale ti regalo un sorriso”: è stato un grande successo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Vesuvius.

E’ stato un vero trionfo l’evento di solidarietà, svoltosi Venerdi 17 Dicembre presso la prestigiosa Accademia Internazionale D’arte e Cultura A. Grassi. La manifestazione è stata organizzata dall’’Accademia Internazionale di Arte e Cultura “Alfonso Grassi” e dall’Associazione Vesuvius A.P.S con il patrocinio morale dei Comuni di: Salerno, Brusciano e Telethon. Immersi nelle luci d’artista i lavori sono iniziati con il saluto della professoressa Raffaella Grassi, che ha moderato l’evento , sottolineando l’impegno dell’attore e scrittore Angelo Iannelli nel sociale, un vero produttore di emozione, con i suoi libri oggetti di studio nelle scuole, i suoi film e soprattutto Pulcinella, premiandolo per il suo contributo culturale e umano per la società e per l’Accademia A. Grassi. La kermesse è stata un vero interscambio culturale e sociale tra Napoli e Salerno. Relatori sono stati, la psicologa e conduttrice Tv Edda Cioffi e l’On. Guido Milanese. Una serata densa di emozioni con vari momenti di: cultura, musica e cabaret. Iniziata parlando della malattia del secolo la “Pandemia” proseguita con l’esibizione del noto imitatore Enzo Guariglia che ha proposto tra i suoi cavali di battaglia il Governatore Vincenzo De Luca, il maestro di musica Ernesto Tortorella al pianoforte che ha deliziato gli ospiti con un suo brano, emozionante l’esibizione del cantante Gennaro De Crescenzo che ha proposto brani dello zio Eduardo, infine Angelo Iannelli “Pulcinella” ha donato una sua performance tra gli scroscianti applausi degli intervenuti . Tra i presenti, il direttore di Artes Tv Giambattista Rescigno che ha premiato l’ambasciatore del sorriso sottolineando il personaggio “Iannelli” . Tra le personalità presenti, Maria Rosaria Meo Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Pellezzano e Consigliere Regionale, il conduttore televisivo Alfonso Senatore, la conduttrice televisiva Stefania Pagano, l’artista Mimma De Luca, il cantautore Rino Memoli, la regista Emy Corbisiero e tanti altri. Le riprese sono state effettuate dall’emittente televisiva Club Economy Tv con Franco Capasso ,fotografo ufficiale è stato Raffaele Evangelista. La serata si è conclusa con un brindisi finale, augurandosi un sereno Natale e buon anno, assaggiando le delizie di “Dolce e Caffè” del pasticciere Aniello Esposito accompagnati dal liquore Babarè di Enzo Avitabile e tutti insieme passeggiando ammirando le “Luci D’artista” di Salerno.