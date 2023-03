Ricercato dopo condanna per spaccio, trovato a San Giuseppe Vesuviano

San Giuseppe Vesuviano: eseguito un provvedimento per la carcerazione.

Stamattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Mastanielli a San Giuseppe Vesuviano e lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e identificato per un 48enne di San Giuseppe Vesuviano per poi arrestarlo in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso lo scorso 14 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari (CS) – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di 3 mesi di reclusione per i reati in materia di stupefacenti, commessi a Castrovillari (CS) nel 2014; inoltre, è stato denunciato poiché inottemperante al divieto di dimora nella Regione Campania cui è sottoposto.