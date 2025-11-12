Regionali, Ciarambino: “mezzi pubblici gratis anche a Forze armate e Vigili del fuoco”

Riceviamo e pubblichiamo

«Questa mattina ho incontrato alcuni dirigenti regionali del Siam, il sindacato italiano dell’Aeronautica militare – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale – Ritengo opportuno che anche gli appartenenti alle Forze armate, nell’esercizio delle loro funzioni e indossando la divisa, debbano usufruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblico così come avviene per gli appartenenti alle Forze dell’ordine.

Ciò non solo è doveroso al fine di garantire parità di trattamento, ma può diventare uno strumento per accrescere la sicurezza dei cittadini che usufruiscono del trasporto pubblico, oltre che un contributo importante a chi oggi lavora nell’interesse dei cittadini italiani. Allo stesso modo mi spenderò perché questo beneficio sia esteso anche ai Vigili del fuoco» ha concluso Ciarambino.