Influencer, arriva l’albo ufficiale: nuove regole e sanzioni per chi ha oltre 500mila follower

Dal 2026 entreranno in vigore le nuove norme dell’AgCom per regolamentare l’attività dei grandi influencer. Prevista l’iscrizione a un registro ufficiale e multe salate per chi non rispetterà le linee guida su trasparenza, pubblicità e tutela dei minori.

Il mondo degli influencer entra in una nuova era. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha approvato le regole che renderanno obbligatoria l’iscrizione a un registro ufficiale per i cosiddetti “grandi influencer”, ossia coloro che vantano almeno 500mila follower o un milione di visualizzazioni mensili su una piattaforma social o di condivisione video.

Il nuovo sistema, previsto dalle Linee guida e dal Codice di condotta elaborati dal Garante, mira a portare maggiore chiarezza e responsabilità in un settore in continua espansione, spesso al centro di polemiche per mancanza di trasparenza o pubblicità occulta. Chi si iscriverà dovrà compilare un modulo online, rendendo tracciabile la propria attività e accettando un insieme di regole che equiparano, almeno in parte, gli influencer ai media tradizionali per quanto riguarda le responsabilità editoriali.

Le novità riguardano anche la trasparenza dei contenuti sponsorizzati, la protezione dei minori e il divieto di diffondere messaggi d’odio o disinformazione. Gli influencer dovranno dichiarare in modo chiaro quando un post o un video ha finalità pubblicitarie e garantire che le collaborazioni rispettino gli standard etici e legali previsti.

Chi non rispetterà le nuove norme rischia multe fino a 600mila euro, una cifra significativa che testimonia la volontà dell’Autorità di intervenire con decisione in un mercato sempre più influente dal punto di vista economico e culturale.

Secondo quanto riportato da La Repubblica e Corriere della Sera, l’obiettivo è creare un ecosistema digitale più trasparente e responsabile, in cui i creator con grandi platee siano soggetti alle stesse regole di correttezza informativa previste per televisioni e giornali.

In Italia, il comparto dell’influencer marketing continua a crescere: secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, il settore ha superato nel 2024 i 350 milioni di euro di valore, coinvolgendo oltre 150mila creator attivi. Con queste nuove norme, l’AgCom punta a bilanciare libertà creativa e responsabilità sociale, trasformando le piattaforme digitali in spazi più sicuri e consapevoli per utenti e consumatori.